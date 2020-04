Come generare revenue con il mondo delle affiliazioni

Non tutti sanno che l’Affiliate Marketing è uno strumento che non si utilizza solo per le vendite commerciali di prodotti, ma anche per portare nuovi clienti a provare i propri servizi e fra questi oggi ci sono anche le attività ludiche, come i casinò. Per capire come funziona l’Affiliate Marketing relativo ai casinò è necessario capire innanzitutto che cos’è e come funziona in generale questo strumento.

Quello che comunemente conosciamo come affiliazione non è altro che un meccanismo di marketing dove c’è un fornitore di servizi (come nel caso del casinò) o di beni che si accorda con altri allo scopo di aumentare i propri clienti in cambio di una percentuale o compenso sui clienti portati. Una sorta di azione commerciale ma nel mondo virtuale.

Tale strumento è utilizzatissimo oggi perché porta davvero ottimi risultati e permette di incrementare il proprio business. Il vantaggio dell’affiliazione è che pur essendoci un legame fra chi eroga il servizio e chi di fatto riesce a proporlo al cliente, c’è un pagamento solo se c’è un’effettiva vendita nelle modalità stabilite all’origine. La definizione di questo tipo di accordo è “canale a performance”.

Affiliate Marketing nel gambling: revenue per i casinò

L’affiliazione nel mondo dei casinò funziona allo stesso modo che negli altri settori di servizi. In sostanza il casinò online è l’advertiser, cioè il soggetto che eroga il servizio, mentre l’affiliato, o publisher, è chi partecipa al programma. Più conversioni (così si chiamano i clienti che poi di fatto acquistano il servizio) ci saranno, maggiori saranno i guadagni.

Nel sito affiliato vengono presentati i vari siti di gambling per tipologia e dagli stessi è possibile cliccare un link che porta direttamente sul sito del casino. Il passaggio dal sito al casinò viene tracciato, cosicché in caso di iscrizione il casinò è consapevole del fatto che il player è arrivato dall’affiliato e potrà così attribuirgli il pagamento per la conversione.

L’affiliazione è un’attività redditizia poiché se il sito è ben fatto e con traffico può portare buone provvigioni. L’importante per chi decide di diventare affiliato di un casinò è scegliere solo partner affidabili, non solo per non mandare i player allo sbaraglio, ma anche per ricevere i pagamenti puntualmente.

I vantaggi di passare da un sito affiliato

Il player ha diversi vantaggi a passare da un sito di affiliazione invece che andare direttamente sul sito del casinò. Questo perché in questo modo può risparmiare molto tempo. Sui siti degli affiliati, infatti, di solito vengono presentate le varie tipologie di gioco: ci sono spiegazioni, guide, pareri di esperti e si spiegano anche a volte le percentuali di vincita. Senza dover quindi cercare guide qui e là, incappando magari in portali nemmeno affidabili, su questi siti si trovano tutte le informazioni necessarie.

Molte volte passando da un portale di affiliazione è possibile anche ottenere la possibilità di giocare al casino con bonus senza deposito online o altre condizioni vantaggiose. Utile è anche il fatto che i siti degli affiliati si occupano essi stessi di raccogliere all’interno del loro portale solo i casinò sicuri e affidabili. È infatti interesse stesso del portale che il player possa giocare in sicurezza, altrimenti ne andrebbe dopotutto della sua reputazione online. Questo è un grande vantaggio per il giocatore che così può scegliere la propria piattaforma di gioco direttamente da lì, senza dover controllare in autonomia i codici sul sito del Ministero e fare tutte le verifiche del caso.