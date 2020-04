I giovedì di Sacro e Sacro Monte: tre grandi attrici interpretano Etty Hillesum

Domani, giovedì 30 aprile, nuovo appuntamento con “I giovedì Fuori Festival” per riassaporare veri momenti di bellezza che rinfranchino mente e cuore proposti dal Festival Tra Sacro e Sacro Monte in cima alla via Sacra di Varese. Serate del passato, aspettando di capire quando ci si potrà rincontrare e con quale modalità.

Da giovedì mattina, dunque, sarà online sulla pagina Facebook Tra Sacro e Sacro Monte, “Deve trattarsi di autentico amore per la vita”, proposto nell’ambito della rassegna varesina nel luglio 2014 e interpretato da tre grandi attrici, diventate amiche del festival, Maddalena Crippa, Laura Marinoni e Federica Fracassi. Le tre attrici milanesi, già insignite di massimi riconoscimenti nazionali, mai si erano incontrate prima sul palcoscenico.

Al centro le parole di una donna straordinaria come Etty Hillesum, donna che ha saputo stare davanti al dolore e alla solitudine con una positività nuova.

La performance al Sacro Monte di Varese, proposta in occasione dell’ anniversario dei cento anni dalla nascita di Etty Hillesum, è stata realizzata a cura di Massimo Luconi con la musica originale per arpa e armonica di Gian Mario Conti e la drammaturgia di Giulia Calligaro.

Mentre l’Europa sprofonda in una stagione nera e il nazismo sfonda gli argini della disumanità, in Olanda una giovane studiosa ebrea vive il percorso inverso: scala le tappe dell’illuminazione. Più si fa scuro intorno, più Etty Hillesum trova dentro di sé luce, Dio, amore, senso e accoglienza della vita che la portano a consegnarsi completamente a ogni opportunità per evolvere, anche dolorosa, fino a condividere spontaneamente il destino del suo popolo dentro il campo di lavoro di Westerbork.

I preziosi Diari, compilati giorno per giorno tra il 1941 e il 1943, ci accompagnano nel suo percorso di crescita fino alla morte avvenuta ad Auschwitz.

I prossimi appuntamenti nel cartellone de “I giovedì Fuori Festival” sono:

Giovedì 7 maggio – Vergine Madre. Luglio 2015, con Lucilla Giagnoni. Lo spettacolo prende il titolo dalle preghiere di Dante a cui una delle più interessanti autrici e interpreti del nostro teatro dà voce.

Giovedì 14 maggio – Il canto dell’usignolo. Luglio 2016. Un grande maestro della scena teatrale come Glauco Mauri che insieme a Roberto Sturno hanno portato a Tra Sacro e Sacro Monte un bellissimo viaggio nell’opera di Shakespeare.

Giovedì 21 maggio – Magnificat. Luglio 2017. Un appuntamento che da molti hanno chiesto di rivedere e ascoltare. Arianna Scommegna, interprete superlativa di Magnificat di Alda Merini, in un allestimento che ha saputo far risuonare il grido poetico della grande poetessa milanese.

Giovedì 28 maggio – Interrogatorio a Maria. Luglio 2017. Chiude questa stagione un omaggio ad un grande autore caro al festival con la voce importante del teatro e più volte protagonista al Sacro Monte: Elisabetta Pozzi con Interrogatorio a Maria, di Giovanni Testori, un testo che prepotentemente ci interroga anche sulla situazione mondiale che stiamo vivendo in questi mesi.

E come nella tradizione del festival, grandi autori e grandi interpreti per “I giovedì Fuori Festival”, aspettano di poter nuovamente incontrare il pubblico.