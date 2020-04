Gli audioracconti di Oplà ispirano disegni per il FavoLibro

Dopo il successo della Rassegna di teatro 2.0, l’associazione Oplà di Tradate ha deciso di mettere online il suo catalogo di spettacoli e storie animate acquistabile a offerta libera.

Inoltre, da venerdì 24 aprile sarà disponibile una nuova rassegna per bambini, tutta dedicata agli Audioracconti.

Ogni venerdì dalle ore 16 l’associazione Oplà pubblicherà sulle sue pagine social (Facebook e YouTube), un racconto audio iniziando dalla storia “La valle dei venti” di Marta Annoni, con Marta Annoni, Fabio Bergamaschi, Alberto Soncini e musiche di Elia Fabbro.

“Pensiamo che sia importante in questo momento, dove i bambini tra scuola e attività sono attaccati a uno schermo, dare priorità all’ascolto tramite una storia audio – spiegano i promotori – I bambini non dovranno far altro che mettersi comodi, chiudere gli occhi e far volare la fantasia ascoltando una storia”.

Saranno i bambini stessi con i loro disegni a dar vita alle immagini del racconto, aiutando la compagnia Oplà a creare un FavoLibro.

Per maggiori informazioni contattare il 3483249411 oppure www.oplateatro.it.