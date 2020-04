Gli studenti ticinesi tornano in classe da lunedì 11 maggio

Lunedì 11 maggio le scuole dell’obbligo ticinesi riaprono. Lo ha annunciato il Consiglio di Stato ticinese nella conferenza stampa che si è tenuta nel primo pomeriggio.

La riapertura avverrà nel rispetto delle indicazioni specifiche sanitarie dell’Ufficio del medico cantonale e dell’Ufficio federale della salute pubblica.

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport ha predisposto un particolareggiato documento che spiega le modalità di rientro in classe, gli obiettivi, le misure organizzative e le indicazioni sanitarie. La partecipazione alle lezioni sarà a numero ridotto in relazione all’ampiezza dell’aula.

«Dobbiamo convivere con il virus – ha dichiarato il consigliere di Stato Manuele Bertoli, direttore del DECS, durate la conferenza stampa – È opportuno riaprire la scuola dell’obbligo, che è un pilastro della società. Il nostro piano di protezione è il più sicuro di tutta la Svizzera: abbiamo assunto la scelta più prudente, perché siamo stati più toccati dagli altri. C’è piena comprensione per chi si preoccupa per la riapertura, ma è una paura che va gestita insieme alla necessità di ridare ai ragazzi un’istituzione di riferimento, che non ha parti rispetto all’ordine collettivo. La scuola deve riaprire, anche se in modalità parziale e prudente, ma non può sottrarsi a questo momento in cui si cerca di tornare verso una certa normalità».