Gorla Minore e l’emergenza virus, un incontro formativo per i tanti volontari

Un incontro formativo, per preparare i tanti volontari gorlesi che in queste settimane si sono uniti alla Protezione civile (foto di repertorio di aluni volontari di Caronno Pertusella, ndr). E’ stato organizzato nella giornata di ieri, 31 marzo, come annunciato dal sindaco Vittorio Landoni durante il videomessaggio serale indirizzato ai cittadini: “Si è tenuto un incontro formativo per i volontari, durante il quale sono state spiegate le varie fasi di impiego, con informazioni dal punto di vista sia patologico, che igienico- sanitario, con un focus sull’approccio alle persone e l’attenzione per l’organizzazione della sicurezza a partire dal livello regionale fino a livello comunale. Abbiamo quindi approfondito qual è il ruolo dei volontari, ai quali è stato consegnato un manuale operativo su quanto viene svolto nel nostro Comune”.

A partecipare, un nutrito gruppo di persone: le adesioni nelle ultime settimane sono aumentate notevolmente, grazie alla “chiamata alle armi” diffusa sui social: la Protezione civile può ora contare su circa 25/30 persone, che la supportano nelle attività quotidiane.

Vincenzo Bonfanti, coordinatore della Protezione civile, spiega nel dettaglio quanto rilevante sia l’apporto dei volontari comunali: “Noi della Protezione civile di Gorla Minore siamo rimasti in otto, ma un paio di noi sono over 65 e in questa situazione non possono dare una mano sul campo. In questa emergenza, l’apporto dei cittadini è davvero prezioso. Le persone che hanno dato la loro disponibilità a operare si occupano di varie mansioni: dalla preparazione e consegna di farmaci e generi alimentari, al presidio dell’area del supermercato Conad. Lì – semre rispettando tutte le norme di sicurezza – gestiamo l’affluenza delle persone, con il misuramento della temperatura e la sanificazione del carrello, oltre alla consegna dei guanti che sono forniti dal supermercato. Oltre a questo, ci sono persone che si alternano al telefono per dare informazioni ai cittadini: ciascuno ha modo di offrire il proprio contributo, in modi differenti a seconda della personale disponibilità”.

Una collaborazione che, vista la situazione di emergenza, è davvero preziosa “Tutto questo aiuto è fondamentale, grazie davvero a coloro che si sono prestati a supportare il nostro gruppo locale e che si aggiungeranno nelle prossime settimane”.

Per chiedere informazioni e offrire la propria disponibilità è possibile contattare il sindaco scrivendo un’email a: sindaco@comune.gorlaminore.va.it