“Gravi inadempienze su igiene e pulizia”. Alla Whirlpool non si lavora nemmeno oggi

L’ennesima ispezione della rsu (rappresentanza sindacale unitaria) nello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, per verificare gli standard di igiene e sicurezza degli ambienti produttivi per evitare il contagio da Coronavirus, ha avuto esito negativo. La rsu ha così invitato tutti i lavoratori a restare a casa specificando che l’assenza «sarà tutelata attraverso norme e contratti».

Quindi oggi la Whirlpool non ricomincerà a produrre.

Il giudizio della rappresentanza sindacale sull’ultima ispezione, fatta insieme ai rappresentanti dell’azienda, lascia spazio a poche interpretazioni: «Gravi inadempienze rispetto all’igienizzazione e alla pulizia in alcune aree quali: imballaggio frigoriferi, processi primari, linea 1, parti del magazzino e alcuni servizi igienici».

La nota stampa della rsu di Fiom, Fim e Uilm è a dir poco dura nei confronti della multinazionale americana. «Invitiamo l’azienda e la sua struttura ad essere corretti e onesti: non c’è nessun accordo con la rsu per la ripartenza, sugli orari e non vi è nemmeno una comunicazione aziendale alle organizzazioni sindacali del via libera da parte del Prefetto silla riapertura, segnaleremo tutte le eventuali inadempienze dell’azienda alle autorità competenti».

La rsu ha inoltre specificato che «se l’azienda in maniera responsabile e corretta avesse usato i giorni della fermata produttiva per pulire e sanificare gli ambienti non ci sarebbe stato da parte nostra nessuno scontro».