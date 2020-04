“Grazie per il vostro impegno”: il presidente del Parco della Valle del Boia ringrazia per i controlli pasquali

Il parco della Valle del Boia nei giorni pasquali è stato oggetto di controlli intensificati a cura della Protezione Civile di Besnate, Cavaria con Premezzo e Jerago con Orago, insieme alla Polizia Locale, per far rispettare le ordinanze restrittive.

Il presidente Massimiliano Battista Luparella ha voluto così ringraziare i volontari e gli agenti di polizia per il loro impegno: «Come presidente in carica del Parco della Valle del Boia, mi preme fare un ringraziamento doveroso ai ragazzi e alle ragazze delle protezioni civili di Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago e Besnate che in questo giorno di festa stanno controllando gli accessi e il territorio del parco affinché le ordinanze in vigore siano rispettate nell’interesse delle nostre comunità così come ho avuto personale conferma dal sindaco di Besnate, Giovanni Corbo. I controlli fatti anche nei giorni scorsi con l’aiuto delle polizie locali, sentito il delegato del comune di Cavaria, stanno permettendo un sereno svolgimento delle festività. Concludo invitando tutti a rimanere a casa e dando un appuntamento per la Pasquetta 2021 nel nostro parco».