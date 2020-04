Il gruppo Alpini di Varese raccoglie fondi in memoria del dottor Stella e in aiuto all’Ail

Il gruppo alpini di Varese si muove con una raccolta fondi per il territorio.

«Stiamo vivendo un momento che non ha eguali nel corso della nostra storia recente. Ci troviamo costretti a meditare su ogni piccola cosa che, normalmente, riempie il nostro tempo e conseguentemente le nostre giornate» scrive il direttivo del Gruppo in una lettera diretta ai loro associati e ai simpatizzanti.

«Il nostro intento è di contribuire principalmente a due realtà: la prima, con la Sezione Alpini di Varese per la raccolta fondi in memoria del dottor Roberto Stella, per quanto concerne l’acquisto di attrezzature specifiche per la cura del coronavirus – spiega il consiglio direttivo nella lettera – La seconda, sarà aiutare la Sezione AIL (Leucemie, Mielomi e Linfomi) di Varese, che a causa del virus, non ha potuto effettuare la raccolta fondi di Pasqua per la quale ha acquistato circa 6500 uova di cioccolato da distribuire».

Il gruppo lascia, a chi vuole contribuire, l’opportunità di indicare quale delle due finalità si desidera sostenere: per farlo, indicano l’Iban dell’associazione, che è:

GRUPPO ALPINI VARESE

IBAN: IT22Z0569610800000020959X67

Nella causale di versamento si può indicare genericamente COVID19 o, se si desidera, anche l’indicazione per AIL o per Dott. Stella.