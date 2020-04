Il gruppo Facebook racconta la vita del paese con le foto scattate dai balconi

Oggi noi amministratori del gruppo “Sei di Cavaria con Premezzo Se…” , abbiamo deciso di dare una spinta ed un contributo al nostro Paesello. Il nostro lavoro di amministratori in questo periodo è più impegnativo del solito: decine di post, centinaia di commenti, ognuno vuol dire la sua sul Covid-19, generando confusione e malumore tra gli utenti.

Abbiamo dunque deciso di dare una piega di leggerezza al gruppo, abbiamo lanciato il format “Cavaria con Premezzo VIVE”, una sorta di concorso che prevede la pubblicazione di una foto scattata dal balcone di casa propria. Lo facciamo per sentirci più vicini, immortalando gli istanti delle persone che non possiamo incontrare, cosicché ognuno possa condividere con tutti la visione del paese dalla propria abitazione. Immancabile l’hastag #iorestoacasa contornato da #fotodalbalcone.

La foto che riceverà più like sarà immagine di copertina per il gruppo per una settimana intera, con la promessa che allo scadere della settimana stessa cercheremo di coinvolgere nuovamente la cittadinanza con una nuova iniziativa.

Bruno, Katia e Liana, i 3 amministratori del gruppo, sono stupefatti dalla partecipazione degli utenti, che in poche ore hanno postato già decine di foto, che diventano anche uno spunto per scambiare due parole oppure anche solo un saluto attraverso i social.

Il nostro impegno come amministratori rimarrà altissimo per la nostra comunità: il gruppo che amministriamo è un canale di informazione molto forte e ci teniamo molto a mantenerlo il più pulito possibile affinché i membri possano trovare chiarezza, svago e conforto.