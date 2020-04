Ha la patente sospesa, scappa in scooter dai controlli anti-covid

Non è servita la fuga di un motociclista angerese, la cui patente è in seguito risultata sospesa, nel disperato tentativo di sottrarsi ai controlli della polizia locale di Taino.

Lo scorso giovedì 2 aprile gli agenti, come ormai da routine, erano infatti in Piazza Pajetta per i controlli anti-covid quando improvvisamente, verso l’una di pomeriggio, dalla vicina via Marconi si è sentito fortissimo il rumore causato dal motore di una moto.

Nonostante l’alt intimato dai vigili, il conducente di uno scooter anziché fermarsi si è dato alla fuga con un’improvvisa inversione di marcia in curva che gli ha consentito di dileguarsi.

L’azzardata manovra, benché efficace in un primo momento, tuttavia non è stata sufficiente al possessore del veicolo, rintracciato in seguito dalla polizia locale che, grazie alla consultazione del sistema di videosorveglianza letture targhe, è riuscita a risalire alla sua identità.

Dai controlli effettuati dai vigili di Taino, anche in collaborazione con i colleghi angeresi, il veicolo è risultato in uso a un residente di Angera, il quale, dopo aver inizialmente negato di esserne il proprietario, ha infine confessato il motivo della fuga: la sua patente di guida era sospesa.