I giovani cestisti di Luino in diretta con i grandi del basket

Si chiama “Vitamina PVL” dove PVL sta per Pallacanestro Verbano Luino, la società che – insieme a Minibasket Luino – sta mettendo a disposizione dei propri tesserati, delle famiglie, degli associati e di tutti coloro che supportano il club una serie di interventi in diretta video con personalità importanti del mondo dei canestri.

Una iniziativa voluta dal presidente Matteo Minetti e dal suo staff per trascorrere in modo intelligente e concreto il tempo in più messo – in molti casi – a disposizione dalla situazione di isolamento casalingo con il quale dobbiamo fare i conti in questo periodo. Tempo nel quale si possono approfondire le conoscenze nell’ambito dello sport a cui solitamente si dedicano ore di esercizi e allenamenti collettivi.

«Abbiamo stilato un calendario dedicato a grandi e piccini con l’obiettivo di continuare a vivere di sport e di amicizia anche da casa – spiega Minetti – Cambia il mezzo con cui la società si rapporta con i suoi sostenitori, ma non la passione e la cura nei loro confronti. Ogni incontro ha l’obiettivo di non spegnere la passione per lo sport che amiamo tutti, ma anzi di trovare proprio nuovi stimoli da applicare poi in palestra, in allenamento, nei rapporti gli altri, in partita».

Le “pillole” di Vitamina PVL sono tarate su diverse fasce d’età e fruibili attraverso i canali social della società e (nei casi “esclusivi”) la piattaforma Zoom. «Mi ha colpito la risposta entusiasta di tutti, anche di alcuni veri e propri idoli sportivi come Giancarlo Ferrero e Walter De Raffaele (capitano di Varese il primo, allenatore di Venezia campione d’Italia il secondo ndr). Un grazie dunque va a tutti coloro che stanno credendo in questo progetto, mettendo a disposizione della nostra società le loro competenze. Il nostro obiettivo è continuare a fare squadra, anche lontano dal campo da gioco».

Il programma orchestrato dalla società luinese è effettivamente di alto livello: quest’oggi – domenica 19 – sarà la volta addirittura del commissario tecnico della Nazionale di basket, il mitico Romeo Sacchetti, che è anche coach di Cremona. Il popolare Meo sarà a disposizione su Zoom per tutti i bambini delle società coinvolte. La stessa modalità sarà tenuta per gli incontri del 22 e del 26 aprile: nel primo caso gli ospiti saranno Davide e Paolo Moretti (il figlio è stella della NCAA e grande promessa del basket azzurro, il padre è stato anche allenatore della Openjobmetis oltre che azzurro da giovane), nel secondo toccherà ad Andrea De Nicolao (play di Venezia ed ex varesino) aprirsi alle domande dei piccoli cestisti dell’Alto Varesotto. Il programma è in continuo aggiornamento e prevede anche lezioni di yoga, presentazione di libri e tanto altro ancora.