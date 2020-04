Il coro di Mezzana canta “Domani” per ringraziare il personale medico

Dalle case dei cantanti del TeeNuts, il coro di Mezzana, frazione di Somma Lombardo, risuonano le note e i versi di Domani, la canzone con cui molti artisti e cantanti hanno cercato di “risollevare” e riunire un’Italia segnata nel 2009 dal terremoto a L’Aquila.

Il coro è nato nel 2015 all’oratorio di Mezzana, grazie ai molteplici laboratori musicali, con lo scopo di coinvolgere e far appassionare adolescenti e preadolescenti alla musica e al canto. Con il tempo sono stati coinvolti anche i ragazzi e le ragazze dell’oratorio di Somma Lombardo.

Con qualche modifica al testo, che lo rende più attuale e contingente al momento di crisi che il paese, a causa del Coronavirus, sta vivendo. Il messaggio, poi, è rivolto a tutto il personale medico cha lavora notte e giorno in prima linea per curare tutti i contagiati: tra le righe si comprende come sia rispettoso e doveroso, per chi può e ne ha la possibilità, rimanere a casa e non mettere a rischio la sua ed altrui salute.

“E la vita, la vita, si fa grande così e comincia domani”, cantano. Come per dire: oggi rimanete ancora a casa, voi che potete, per poter tornare presto alla vita che ci aspetta.