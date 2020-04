«Il cuore del Palio Sestese non ha mai smesso di battere» Altre due donazioni a supporto della comunità

«Il cuore del Palio Sestese non ha mai smesso di battere». Continuano i gesti e le azioni di solidarietà del Palio Sestese, formato dalla Pro Loco, dal CSCK, dal Club 73, dalla consulta sportiva, da un rappresentante del comune e dai rappresentanti di tutti i rioni, che ha deciso di devolvere, in due distinte donazioni, 500 euro a favore delle farmacie Celesia e al fondo appositamente istituito dalla città di Sesto Calende per fronteggiare l’emergenza Covid-19, emergenza che sta diventando sempre di più anche economica.

«L’idea di dare un aiuto alle persone colpite duramente dalla emergenza del coronavirus si è fatta giorno dopo giorno concreta -si legge sulle pagine social del Palio Sestese, che già aveva donato un primo contributo al Corpo Volontari Angera – Nel caso specifico della prima donazione tutte le risorse raccolte verranno devolute all’acquisto di test, presidi e igienizzanti destinate a Case di Riposo, medici e privati. Nella seconda sarà invece possibile integrare il fondo destinato alla ‘borsa alimentare’ creata dal comune in aiuto alle persone e famiglie che l’emergenza ha reso ulteriormente fragili».