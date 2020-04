Incendio a un deposito, intervengono i Vigili del Fuoco

Incendio in un deposito di Via Fortino a Laveno Mombello nella serata di ieri, 5 aprile, intorno alle 20 e 30. Per cause in fase di accertamento un deposito nei pressi del cavalcavia Boesio è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dai distaccamenti di Laveno e Ispra con due autopompe e due fuoristrada. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.