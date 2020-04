Incendio ad un cassone all’esterno di un supermercato

Incendio all’esterno di un punto vendita alimentari nella giornata di oggi a Gornate Olona. Per cause ancora in fase di accertamento un cassone per la raccolta differenziata di cartone è stato interessato da un incendio. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Tradate e Busto, intervenuti con due autopompe hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrati danni all’attività commerciale.