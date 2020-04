Incendio ad un deposito ferroviario, sul posto i Vigili del Fuoco

Incendio questa sera, intorno alle 21.40, alla stazione ferroviaria di Luino, in piazzale Marconi, dove a prendere fuoco è stato un deposito ferroviario nel quale vi sono macchinari ed attrezzature.

Per cause da accertarsi del materiale di scarto contenuto nel deposito ferroviario è stato interessato da un incendio. I vigili del fuoco del locale distaccamento intervenuti con un’autopompa e un autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto i tecnici di RFI e i carabinieri. Non si sono registrati danni alla struttura.