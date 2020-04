E’ iniziata la distribuzione di 7.000 mascherine a Luino

E’ partita questa mattina la distribuzione gratuita di 7.000 mascherine acquistate dal Comune di Luino.

La consegna verrà effettuata dai volontari della Protezione civile alle famiglie della città.

«Cercheremo di raggiungere le 6.821 famiglie di Luino – dice il sindaco Andrea Pellicini – e per far questo ci vorrà qualche giorno. Nel frattempo, per chi non può aspettare, anche la nostra farmacia comunale ne ha a disposizione e continuerà a venderne a prezzo di costo. L’importante è che, grazie alla solerzia dei dipendenti e dei funzionari comunali che sono riusciti a recuperarle sul mercato, sia stata data questa prima importante risposta alle esigenze di protezione dei cittadini. Un grazie alla Protezione Civile per il lavoro che ha intrapreso».

Anche il vicesindaco Alessandro Casali si unisce al pensiero del sindaco: «Questa è un’emergenza sanitaria da affrontare tutti insieme. Ci siamo mossi da tempo e solo ora finalmente sono arrivate le mascherine certificate. Un piccolo gesto per ogni cittadino che però assume una grande importanza per tutelarci».