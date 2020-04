La “biblioteca condominiale” di Eleonora: libri a disposizione per la quarantena

«”La lettura è il viaggio di chi non può prendere il treno”». E noi, ancora per poco, il treno non possiamo prenderlo». La frase è scritta in rosa e azzurro su un foglio apposto all’esterno di un condominio di Varese e fa da “strillone” per quel che è stato posto al di sotto, in una cassetta della frutta con l’evocativa scritta “Miss Dolcezza”.

All’interno della cassetta una bella fila di libri, messi a disposizione di tutti i residenti: un toccasana per chi – quasi tutti – è costretto a rimanere chiuso in casa (alla meglio, sul balcone) in questo lungo periodo di quarantena. A organizzare la “biblioteca zonale” è Eleonora, giovane studentessa dell’Università dell’Insubria, che ha anche preparato un blocco per scambiarsi messaggi di incoraggiamento, ringraziamento e vicinanza.

«Ho messo a disposizione una serie di libri per il mio condominio e per quelli limitrofi con l’intenzione di voler unire più persone in un’idea di solidarietà e coesione» spiega Eleonora a VareseNews. «Alcuni vicini hanno lasciato dei messaggi per congratularsi della bella iniziativa, altri hanno addirittura aggiunto libri a quelli già proposti». Un esperimento che, a quanto pare, sta funzionando e che può essere d’esempio per altre persone: restare chiusi in casa ha anche i suoi lati positivi.