La biblioteca si rinnova online: a Ispra videoconferenze, pillole di cultura e consigli letterari

A Ispra l’emergenza coronavirus non ferma la passione per la lettura e la cultura. In attesa infatti della riapertura fisica, la biblioteca comunale si è riorganizzata per continuare a offrire a distanza i propri servizi ai cittadini.

Oltre alle numerose risorse digitali, fra cui e-book, giornali e audiolibri, disponibili sulla piattaforma MLOL – MediaLibrary la biblioteca di Ispra ha avviato anche altre iniziative coinvolgendo diversi gruppi culturali di Ispra e del Basso Verbano e permettendo così, fino alla fine di luglio, un vero e proprio programma di attività culturali a distanza disponibili su YouTube e sui profili social legati alla biblioteca.

Dalle pillole di cultura, videolezioni dedicate alla storia dell’arte, a Fabrizio De André e alle grandi compositrici musicali, alla presentazione di libri di autori locali e le videoconferenze del gruppo di lettura, senza dimenticare però i più piccoli. Per loro sono stati organizzati audio-letture e videocorsi tutorial di disegno allo scopo di dare sfogo alla propria fantasia e imparare a creare un personaggio e un ambiente per una storia originale.

Per le persone mai sazie di apprendere e conoscere cose nuove importante è anche il supporto e la collaborazione con UNI3, l’Università delle Tre Età, che si occupa della pubblicazione online di contenuti culturali così come l’invio settimanale di una newsletter “Biblioteca NEWS” con consigli libreschi e di contenuti culturali virtuali disponibili gratuitamente online.

Per iscriversi al gruppo di lettura, alla biblioteca e per altre informazioni è possibile mandare una e-mail a biblioteca@comune.ispra.va.it.