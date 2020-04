La Biblos Mondadori non riapre, ma garantisce il servizio a domicilio

Neanche la Biblos Mondadori di Gallarate riaprirà al pubblico, come da ordinanza della Regione Lombardia, mentre nel resto d’Italia molte librerie cominciano lentamente a riaprire.

Le libraie, però, continueranno il servizio a domicilio attivato qualche settimana fa, per gallaratesi e non: per le prenotazioni basta scrivere a biblosgallarate@gmail.com (da lunedì a venerdì, 10.00-12.00); il pagamento si effettua tramite PayPal, il bonifico bancario o pagolibri.

Le spese di spedizione sono gratuite.

«Siamo come sempre a disposizione, per cui non esitate a scriverci per consigli o qualunque necessità».