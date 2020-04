La Commissione lancia un fondo europeo contro la disoccupazione

La Commissione europea lancia ufficialmente il primo intervento per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e lancia SURE, un fondo europeo contro la disoccupazione da 100 miliardi di euro. Inoltre, sarà reso flessibile l’uso dei fondi non impegnati nella coesione sociale (fondo di sviluppo regionale, fondo sociale e fondo di coesione) per mobilitare le risorse per fronteggiare gli effetti della crisi sanitaria.

Si tratta di un fondo per aiutare i lavoratori a mantenere i loro redditi e aiutare le imprese a rimanere a galla. “Potrà mobilitare 100 miliardi di crediti, sulla base di garanzie messe a disposizione dagli Stati membri, per 25 miliardi. L’iniziativa sarà presentata all’Eurogruppo e confido che sarà adottata velocemente”, ha detto la presidente Von Der Leyen.

“Anche agricoltori e pescatori riceveranno sostegno, così come i più svantaggiati – spiega la Commissione -. Tutte queste misure si basano sull’attuale bilancio dell’UE e spremeranno ogni euro disponibile. Mostrano la necessità di un bilancio dell’UE a lungo termine solido e flessibile. La Commissione lavorerà per garantire che l’UE possa contare su un budget così elevato per rimettersi in piedi e progredire sulla strada della ripresa.”

La presidente Von Der Leyen ha dichiarato: “In questa crisi dobbiamo usare ogni mezzo a nostra disposizione. Ogni euro disponibile nel bilancio dell’UE verrà reindirizzato per affrontarlo, ogni norma sarà facilitata per consentire ai finanziamenti di fluire rapidamente ed efficacemente. Con un nuovo strumento di solidarietà, mobiliteremo 100 miliardi di euro per mantenere le persone in posti di lavoro e imprese in esecuzione. Con questo, stiamo unendo le forze con gli Stati membri per salvare vite umane e proteggere i mezzi di sussistenza. Questa è solidarietà europea “.

Il lavoro fatto finora

“Nelle scorse settimane – spiegano le istituzioni europee – la Commissione ha agito per fornire agli Stati membri tutta la flessibilità di cui hanno bisogno per sostenere finanziariamente i loro sistemi sanitari, le loro imprese e i loro lavoratori. Ha agito per coordinare, accelerare e rafforzare gli sforzi di approvvigionamento di attrezzature mediche e ha diretto i finanziamenti per la ricerca allo sviluppo di un vaccino. Ha lavorato instancabilmente per garantire che merci e lavoratori transfrontalieri potessero continuare a circolare in tutta l’UE, per far funzionare gli ospedali, far funzionare le fabbriche e gli scaffali dei negozi. Ha e continua a sostenere il rimpatrio dei cittadini dell’UE, delle loro famiglie e dei residenti di lungo periodo in Europa da tutto il mondo.

“Ad oggi l’Ue, e cioè le istituzioni europee e gli Stati membri, hanno mobilitato 2.770 miliardi di euro. E’ la più ampia risposta finanziaria ad una crisi europea mai data nella storia”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Molti chiedono un piano Marshall” per affrontare la crisi economica scatenata dal coronavirus, ha detto. “Io credo che il bilancio europeo deve essere il nostro piano Marshall che tutti insieme prepariamo”.