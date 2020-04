La consigliera comunale di Albizzate: “Io positiva da 40 giorni, stiamo attenti alla riapertura”

Veronica Arrigoni vive barricata nella sua stanza in un appartamento condiviso a Milano dallo scorso 16 marzo perché ormai da 40 giorni è positiva al covid-19. Un condizione che, oggi, la spinge a raccontare la propria esperienza affinché possa essere da monito proprio in questi giorni nei quali ci avviamo alla cosiddetta fase 2 della riapertura.

Veronica ha 28 anni, è un’educatrice professionale del Don Gnocchi di Milano, volontaria di Croce rossa e consigliera comunale del Comune di Albizzate. Insieme ad alcuni suoi colleghi, nonostante fosse asintomatica, è stata sottoposta a tampone nella prima fase dell’emergenza poiché c’era la certezza che potesse essere entrata in contatto con una persona contagiata.

«Era il 15 marzo, esattamente 40 giorni fa – racconta Veronica -. Ricordo che ero assolutamente convinta che il mio tampone sarebbe risultato negativo poiché non avevo alcun tipo di sintomo e invece il risultato è stato un altro».

Non aveva alcun sintomo eppure è risultata positiva. È stato così anche per i suoi colleghi?

«Per molti si. Come premessa devo dire che ho ricevuto il tampone perché credo che la nostra struttura abbia lavorato bene. Una volta compreso il rischio ha sottoposto il personale al test e questo ha permesso di isolare le persone contagiate. Io da allora vivo chiusa nella stanza dell’appartamento in cui vivo».

Poi i sintomi sono arrivati?

«Si ma non come me li sarei aspettati. Io non ho mai avuto una linea di febbre, anzi ho addirittura avuto una temperatura più basse del normale. Dopo circa sette giorni dal tampone ho cominciato a sentire molta spossatezza. Poi una sensazione strana, come se mi si fossero allargate le narici e respirassi continuamente aria fredda. Questo ha preceduto l’arrivo di un forte mal di testa per diversi giorni e di due sintomi ora molto noti: la mancanza di gusto e olfatto».

Quanto è marcata questa sensazione di perdita di gusto e olfatto?

«Molto. Qualunque cosa mangio sembra cartone e il mondo attorno a me non ha odori. È stato così nella fase più acuto e ora molto lentamente comincio a riacquistare qualche sensazione in più. Diciamo che sono quasi in grado di riconoscere un cibo anche se lo mangio ad occhi chiusi. L’olfatto invece è ancora faticoso. Ma a parte questo è importante far capire una cosa: io da giorni ormai sto benissimo e non ho alcun sintomo ma sono ancora positiva».

Quanti tamponi le sono stati fatti?

«Il primo il 15 marzo, poi un secondo il 24 marzo, il terzo il 1 aprile e l’ultimo il 21 aprile. Tutti risultati positivi anche se gli ultimi solo “debolmente positivi”. Sono passati ormai 40 giorni e il prossimo mi sarà fatto il 4 maggio. È questo che mi sta spaventando e che mi ha spinto a condividere la mia esperienza: penso a tutti quelli che hanno fatto la quarantena a casa magari senza neanche aver ricevuto il tampone. Ci tengo a testimoniare che si può essere positivi al virus e contagiosi molto più a lungo di quello che si pensa. La quarantena è di 15 giorni, anche se ormai viene indicata a 28, ma nemmeno così potrebbe bastare. Io sono positiva da 40 giorni e sto bene, se non avessi ricevuto il risultato del tampone probabilmente avrei pensato di poter uscire. Capire questa cosa è fondamentale per arrivare con consapevolezza alla nuova fase di riapertura che si prospetta».

In queste settimane come hai vissuto?

«Sono sempre chiusa nella mia stanza anche perché nel mio appartamento vive una coinquilina che non è ammalata. Questo mi costringe a prestare molta più attenzione: ogni volta che lascio la mia stanza devo coprirmi con mascherina, guanti e disinfettare tutto quello che tocco. Per fortuna non avendo mai avuto mal di gola e tosse è probabile che sia meno infettiva. La mia coinquilina è un’infermiera e anche lei lavora in un reparto covid quindi sa bene quali sono le precauzioni da adottare ma queste settimane sono state e continuano ad essere molto difficili».

Sei stata seguita dalle autorità sanitarie?

«Purtroppo devo dire di no. Nessuno mi ha mai chiamato. Sono stata io ad esempio ad avvisare che mi trovavo a Milano, dove vivo, e non ad Albizzate dove ho la residenza. Ma nessuno ha monitorato i miei dati. Per fortuna lo ha fatto la mia azienda e ci teniamo in contatto con i colleghi che condividono con me la stessa condizione. Anche questo, pensando alla nuova fase, è qualcosa che deve cambiare se vogliamo contenere il contagio».