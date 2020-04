È la Continental (ex Merlett) a produrre i tubi per l’ossigeno degli ospedali lombardi

Il tubo flessibile in Pvc adatto per il trasporto di aria, ossigeno, ossido di azoto, elio e anidride carbonica utilizzati nelle terapie intensive degli ospedali lombardi viene prodotto a Daverio dalla Continental, che lo scorso anno ha acquisito l’industria Merlett, specializzata nella produzione in tubi flessibili.

Per esempio, i tubi vengono utilizzati per conduzione a bassa pressione ma anche per una facile aspirazione di gas nelle apparecchiature respiratorie come il sistema di ventilazione meccanica a pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) per garantire il supporto della respirazione spontanea del paziente.

«Sebbene Continental abbia rallentato la sua produzione nel sito dell’Italia settentrionale a causa della pandemia di Covid-19, abbiamo comunque prodotto i lotti speciali richiesti per il settore sanitario italiano. Pertanto, abbiamo temporaneamente riattivato una linea di produzione per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e fornire i tubi flessibili nel settore medico. Questo è il nostro fondamentale contributo alla società locale di Bergamo e a quella italiana per supportare tutti i professionisti nel campo medico. Tutti gli operatori sanitari stanno facendo un lavoro essenziale e vitale in questi tempi difficili» spiega Marco Tamborini, direttore della produzione di tubi termoplastici presso Continental.

Le soluzioni di trasferimento del gas sono state prodotte per la compagnia Flow-meter con sede a Bergamo, specializzato nella progettazione di dispositivi per la misurazione, il controllo e la fornitura di fluidi. La provincia di Bergamo nella regione Lombardia è particolarmente colpita dalla nuova malattia virale. «Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto molti ringraziamenti dagli ospedali con cui lavoriamo. Ciò non sarebbe stato possibile senza partner affidabili che stanno dalla nostra parte – specialmente in questi periodi. Le strutture sanitarie locali contano su una regolare fornitura basata sulle richieste mediche a causa della continua situazione stressante» sottolinea il ceo di Flow-meter Roberto Paratico.