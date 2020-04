La dirigente dell’Ite Tosi Amanda Ferrario nel comitato per la ripartenza della scuola

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha istituito un Comitato di esperti che avrà il compito di formulare e presentare idee e proposte per la scuola, per rispondere all’emergenza sanitaria in atto ma anche guardando al miglioramento del sistema di istruzione nazionale. Gli esperti opereranno a titolo gratuito e resteranno in carica fino al prossimo 31 luglio.

Della task force del Ministero farà parte anche Amanda Ferrario, dirigente dell’Ite Tosi di Busto Arsizio, istituto all’avanguardia in Italia per metodi di studio, inserimento nel mondo del lavoro e tecnologia. La preside dell’istituto tecnico di viale Stelvio aveva già fatto parte di un comitato di esperti sotto la reggenza di Marco Bussetti al Ministero della Pubblica Istruzione.

Così ha commentato il ministro

Ho firmato l’atto che istituisce presso il Ministero dell’Istruzione il comitato di esperti che ci aiuterà a mettere a punto il nostro Piano per la Scuola.

Un progetto ampio, complessivo, per uscire dall’emergenza ma guardando oltre. Serve un approccio resiliente per superare questa crisi: possiamo farlo costruendo insieme una scuola migliore. È una strada obbligata se non vogliamo disperdere i tanti sacrifici fatti in queste settimane. L’emergenza ha ricordato a tutti la centralità del sistema d’Istruzione. Ma ha anche evidenziato le criticità che la scuola italiana sconta da anni. Troppi anni e troppi ritardi. Digitalizzazione, formazione, edilizia: priorità su cui non può più esserci alcuna esitazione. Un esempio: quando due anni fa da parlamentare ho iniziato a parlare di classi pollaio e presentato una proposta di legge, in pochi hanno raccolto l’urgenza di quel tipo di intervento. Oggi invece tutti si accorgono che con un’emergenza sanitaria in corso la composizione troppo numerosa delle classi è un ostacolo non solo per la didattica ma anche per la sicurezza.

È arrivato il momento di lavorare sul dopo. E dobbiamo farlo subito.

Del gruppo di lavoro che abbiamo costituito fanno parte esperti di altissimo livello che ci aiuteranno, naturalmente a titolo gratuito, a progettare la nuova scuola che dovrà nascere dall’emergenza. Chiederemo loro di formulare proposte che vaglieremo con attenzione.