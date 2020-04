La grande macchina della solidarietà di Castellanza che porta cibo a centinaia di famiglie

Sono centinaia le persone coinvolte nella rete solidale di Castellanza: sono singoli cittadini, fanno parte di associazioni, sono commercianti. Tutti insieme raccolgono, smistano, cucinano e consegnano a domicilio prodotti alimentari di prima necessità, piatti pronti e un po’ di quel calore umano e socialità di cui tutti ci stiamo privando per uscire dall’emergenza causata dal coronavirus.

In questo video abbiamo voluto raccogliere le testimonianze e mostrare come funziona questa complessa macchina in una cittadina di meno di 15 mila abitanti dove, però, le situazioni di difficoltà pregresse si sommano a nuovi nuclei familiari disagiati che – a causa della grave crisi economica che sta seguendo quella sanitaria – oggi sono costretti a chiedete un aiuto.

Parliamo di oltre 300 famiglie che si può ragionevolmente moltiplicare per tre e che porta il totale a quasi 1000 soggetti che stanno chiedendo aiuto.

Per questo la Mensa del Padre Nostro, la Caritas, il Cav, gli Alpini, la Protezione Civile, i Guardiafuochi, una trentina di volontari singoli, le 130 famiglie della rete solidale della Caritas, i supermercati Tigros, Il Gigante e Md si sono uniti tutti in un grande afflato solidale, coordinato dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune: «Un’emergenza che andrà avanti a lungo – ci ha raccontato l’assessore Borroni – e che cercheremo di ammorbidire non lasciando nessuno indietro».