La Lati dona mascherine per tutte le famiglie vedanesi

A Vedano Olona una rete di solidarietà permetterà a tutte le famiglie del paese di avere le mascherine.

Il Comune di Vedano Olona ha infatti ricevuto una consistente donazione di mascherine da parte di Lati Industria Termoplastici, importante e storica azienda del territorio.

Si tratta di 7.000 mascherine di tipo chirurgico che Michela Conterno, amministratore delegato di Lati, ha consegnato al sindaco Cristiano Citterio, il quale le ha prontamente affidate al gruppo locale di Protezione civile, i cui volontari sono impegnati dall’inizio dell’emergenza per supportare gli uffici comunali nella prevenzione e sostegno ai cittadini.

Le mascherine saranno quindi imbustate per essere restituite alla Protezione civile, che nei prossimi giorni provvederà a distribuirle nelle cassette delle lettere delle famiglie vedanesi (due mascherine per famiglia). Ciò è stato possibile grazie ad altre due realtà del territorio: la ditta Celsa che fornisce gratuitamente le buste in cellophan, e la cooperativa B.Plano, i cui volontari provvederanno al confezionamento.

«Siamo tutti orgogliosi e riconoscenti di avere sul territorio realtà produttive come queste che collaborano tra loro e si prodigano per il loro paese – commenta il sindaco Citterio – Ogni gesto di generosità è significativo in un momento di emergenza come questo ed indica quale sia la via per vincere la guerra contro l’epidemia: combattere tutti insieme, aiutandoci gli uni con gli altri».

Il sindaco ricorda però che l’attenzione deve rimanere ancora alta: «Rinnovo l’invito a tutti i cittadini a rimanere a casa e a non uscire se non per necessità di lavoro, sanitarie o per fare la spesa , limitatamente però ad un solo componente del nucleo familiare, una sola volta alla settimana».

A Vedano oltretutto non mancano i servizi a domicilio: contattando B.Plano (al 388 8895547 dalle 10 alle 14, o via mail: cooperativab.plano@gmail.com) potrete richiedere il servizio di spesa a domicilio attivato dai commercianti vedanesi.