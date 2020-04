La Lega replica alle accuse del PD: “Delibere assunte dopo verifiche dei tecnici”

Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Lombardia risponde al Pd in merito all’emergenza Covid nelle residenze socio assistenziali: « Nessuno scaricabarile e tantomeno nessuno vuole scappare dalle proprie responsabilità. Infatti le delibere sono atti della giunta, ma le verifiche spettano ai tecnici. È quindi normale affidarsi ai controlli della Ats, come il Pd dovrebbe sapere. D’altronde nemmeno il governatore Nicola Zingaretti ha effettuato personalmente dei controlli nelle Rsa del Lazio: anche lui ha mandato i tecnici, potendosi dedicare agli aperitivi con i cinesi e sui Navigli».

Pronta la replica del Movimento 5 Stelle : « Fontana farebbe meglio a prodigarsi nel cercare di porre rimedio agli errori commessi, piuttosto che tentare di promuovere una narrazione in cui le responsabilità sono sempre di qualcun altro. Prima era colpa del governo. Ora dei suoi tecnici. Una tesi assurda. È evidente come i tecnici forniscano indicazioni su di un sistema ideale, spesso distante da quella che è la realtà. Per questo esistono la politica e le Istituzioni, proprio per tradurre all’atto pratico le indicazioni, altrimenti perché non far governare direttamente i tecnici regionali? »Questo tentativo di pulirsi la coscienza è inaccettabile» dichiara il consigliere regionale del M5S Lombardia Massimo De Rosa «La Giunta si nasconde dietro una delibera, ma i problemi sono altri. Ad esempio perché per i pazienti già ricoverati con sintomi, all’interno delle RSA, non è stato previsto nessun distanziamento sociale, anzi se li tamponavano e non stavamo morendo li rimandavano in RSA. Dove usavano gli scalda collo al posto delle mascherine. Dov’erano i dispositivi di protezione individuali promessi a medici e infermieri? Come sono state individuate le RSA considerate idonee a ospitare i casi Covid usciti dagli ospedali? Il presidente Fontana, anche oggi di fronte a migliaia di morti, recita il solo copione che, lungo tutta la durata di questa pandemia, è stato capace di recitare: lo scaricabarile. Questa narrazione è irricevibile».