La Liuc non ferma l’open day per famiglie: “Sarà online con una chat per le domande”

Quanto conta il parere dei genitori nella scelta del percorso universitario da intraprendere? Come le famiglie possono essere d’aiuto in questa fase così delicata, in un panorama universitario sempre più complesso e mutevole? E infine, come districarsi tra le tante – forse troppe – informazioni a disposizione? Torna un nuovo appuntamento con L’Università dei figli raccontata ai genitori, iniziativa che consente alle famiglie di conoscere la realtà universitaria e, nel dettaglio, i corsi di laurea in Economia aziendale e Ingegneria gestionale.

A causa delle restrizioni imposte per far fronte all’emergenza Coronavirus, questa iniziativa verrà proposta sotto forma di video, disponibile da sabato 4 aprile dalle ore 9.00 a questo link. Allo stesso link sarà attiva anche una chat, tramite la quale sarà possibile rivolgere domande allo staff del Servizio Orientamento

(Orari servizio chat: sabato 4 aprile: 9.00-13.00; lunedì-venerdì 9.00 -13.00 e 14.00-17.00).

Nel video saranno inclusi gli interventi del Rettore Federico Visconti, del prof. Michele Puglisi (Direttore del CARED – Centro d’Ateneo per la Ricerca Educativo Didattica e l’Aggiornamento) e dei prof. Massimiliano Serati e Raffaella Manzini, che illustreranno l’offerta di Economia e Ingegneria Gestionale.