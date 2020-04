La Polizia di Somma, Casorate e Arsago si aggiudica il bando di 25mila euro dalla Regione

Il progetto “Sicurezza del territorio 2020” presentato dal Comando di via Valle ha ottenuto il cofinanziamento di Regione Lombardia per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali e il rinnovo del parco veicoli. Ci sarà quindi una nuova auto per il servizio di Polizia locale in convenzione tra i comuni di Arsago Seprio, Casorate Sempione e Somma Lombardo, 8 bodycam e 5 dashcam.

La cifra assegnata dal bando regionale copre l’80% delle spese preventivate per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali e il rinnovo del parco veicoli: 24.817,73 euro (su un totale 31.022,16 euro). Il contributo va a coprire in toto l’acquisto di un nuovo veicolo di ridotte dimensioni e a basse

emissioni inquinanti – è una Toyota Yaris Hybrid – che possa sostituire l’attuale e unico mezzo in dotazione alla Polizia locale di Arsago Seprio.

Sempre più diffusi e richiesti dalle Polizie locali, il Comando intende dotarsi anche di dispositivi bodycam e dashcam, per videoregistrare gli agenti impegnati in servizio esterno. I primi si agganciano sulla divisa ed effettuano riprese in soggettiva, i secondi vengono posizionati sul cruscotto dell’auto di pattuglia. Al Comune di Somma Lombardo arriveranno 6 bodycam e 3 dashcam.

«Si tratta di apparecchiature a tutela degli operatori di polizia, costretti sempre di più a far fronte a situazioni di rischio per la loro ed altrui incolumità – spiega il comandante Umberto Cantù – ma anche utili deterrenti per condotte aggressive e a garanzia di una corretta azione di polizia verso il cittadino».

«Nel corso degli anni, grazie ai contributi regionali e alla sinergica azione delle Amministrazioni

interessate, il comando si è arricchito di una centrale operativa di primo livello, dalla quale è

possibile controllare il vasto territorio convenzionato, attraverso oltre 100 telecamere e con 11

portali per mezzo dei quali sono costantemente monitorati i veicoli in ingresso/uscita dal territorio», dichiara Cantù.