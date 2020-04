La Portineria “sfida” il virus con una raccolta fondi

Uno dei pochi lati positivi di questo periodo segnato dal Coronavirus è il grande movimento benefico che è sorto.

Anche La Portineria di Malnate ha deciso di “sfidare” il virus e aprire una raccolta fondi. L’obiettivo è di 1000 Euro, che verranno destinati all’associazione Solidarietà Malnatese, che da anni si occupa delle persone bisognose della città.

Questo è il link da seguire per poter fare una donazione.

Il messaggio dei ragazzi de La Potineria:

Ciao a tutti!

Noi siamo i ragazzi de La Portineria di Malnate, associazione di promozione sociale attiva da più di 20 anni sul territorio comunale e provinciale.

Abbiamo deciso di aprire questa raccolta fondi per stare più vicino alla comunità malnatese, donando tutto il ricavato all’associazione no profit “Solidarietà Malnatese” che saprà indirizzare i soldi raccolti alle famiglie e ai nostri concittadini più bisognosi.

La raccolta fondi parte con un obbiettivo di 1000 €, ovviamente più soldi riusciremo raccogliere meglio sarà per la nostra comunità, quindi l’obbiettivo speriamo si possa alzare durante la campagna.

La proponiamo a modo nostro, chi ci conosce lo sa, promuovendo l’arte, la cultura, la musica e l’aggregazione sul web, data la situazione che non ci permette di fare altrimenti.

Ogni giorno dai nostri canali Facebook e Instagram pubblicheremo il contributo alla causa degli artisti malnatesi che ci aiuteranno a promuoverla, quindi chiunque crea e promuove arte sul territorio è invitato a mandarci foto, video o immagini della sua attività per combattere la noia della quarantena dei nostri concittadini.

Tutto il materiale sarà da inviare all’indirizzo e-mail portineriamalnate@gmail.com

Vi ringraziamo in anticipo perchè sappiamo già che i malnatesi sono dotati di solidarietà e un grande cuore, quindi immaginiamo già che sarà un successo.

Con fiducia

I ragazzi della Portineria.