La Protezione Civile di Gorla Maggiore dona igienizzante ai Vigili del Fuoco di Tradate

Lo hanno comunicato gli stessi vigili del fuoco di Tradate attraverso la propria pagina Facebook. Si tratta di una donazione importante, non tanto per ciò che è stato donato, ma per quello che rappresenta.

Il senso di solidarietà da un gruppo di volontari impegnati quotidianamente al servizio del cittadino per un’istituzione che del servire gli altri fa un mestiere.

La Protezione Civile di Gorla Maggiore ha donato tre fustini di soluzione igienizzante ai Vigili del fuoco di Tradate. Un aiuto concreto in un momento molto delicato della vita di tutti.