La Protezione Civile manda 25 medici per aiutare le Rsa in Lombardia

«In queste settimane diverse case di riposo della Lombardia sono state travolte dai contagi da coronavirus e non si contano purtroppo più gli appelli di sindaci, rappresentati dei lavoratori e familiari preoccupati per la salute degli ospiti e del personale! dicono i parlamentari Pd Alessandro Alfieri e Chiara Braga.

«A questi appelli, Regione Lombardia da sola non riesce a rispondere come dovrebbe per provare a risolvere questo drammatico fronte dell’emergenza. Abbiamo quindi chiesto, ancora una volta, un aiuto alla Protezione civile nazionale, d’intesa con le prefetture dei nostri territori, e il primo risultato ottenuto è che nei prossimi giorni arriveranno in Lombardia altri 25 medici. È questo un primo passo – continuano Alfieri e Braga – ma siamo già al lavoro per far arrivare nei prossimi giorni altro personale medico e infermieristico».

«Ora è fondamentale che la Regione assegni una quota importante di questo personale sanitario all’ATS Insubria – concludono Alfieri e Braga – e che la stessa agenzia sanitaria di Varese e Como, piuttosto che dire che è tutto sotto controllo, non nasconda le criticità e si batta per aver il maggior numero di personale possibile tra quelli che vengono inviati da Roma».