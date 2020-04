La raccolta dei rifiuti nei giorni di Pasqua a Busto Arsizio e Fagnano Olona

Si avvisa che, in occasione delle imminenti festività Pasquali, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti verrà svolto come segue. A Busto Arsizio, nonostante in periodo di emergenza sanitaria in corso, al fine di agevole l’utenza cittadina, si conferma che il servizio nella giornata di lunedì 13 aprile non verrà sospeso, ma svolto secondo le modalità ordinarie dei giorni feriali.

In riferimento al Comune di Fagnano Olona, invece, si conferma che, nella giornata del “Lunedì dell’Angelo” – 13 aprile, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti verrà sospeso e recuperato, per la frazione indifferenziata (sacco viola), umido, vetro: martedì 14 aprile.

Per informazioni: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 – sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – festivi esclusi