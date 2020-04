“Per la ripartenza sospendere oneri di occupazione suolo, Imu e Tasi”

Pubblichiamo l’intervento di Innovazione Civica sulla situazione post-emergenza che dovrebbe affrontare l’amministrazione comunale:

Grazie alle tante persone che hanno partecipato al sondaggio che abbiamo proposto quale primo contributo per la ricostruzione post emergenza. Siete la conferma che possiamo e dobbiamo pensare con lungimiranza al dopo, che possiamo e dobbiamo partecipare attivamente alla ricostruzione del nostro domani.

Abbiamo iniziato a riassumere in grafici le vostre tante risposte per facilitarne la lettura.

Ci siamo confrontati analizzando i vostri interessanti contributi e proposte e, per essere concreti, abbiamo inviato con PEC agli amministratori di enti locali del territorio le prime 3 azioni attuabili in tempi rapidi ed efficaci per la ripartenza:

1) Abolizione IMU e TASI 2020 e 2021 per i proprietari di immobili che applicano importi calmierati (agevolati) agli affitti e alle locazioni per gli anni 2020 e 2021;

2) Abolizione degli oneri per occupazione del suolo pubblico 2020-2021 al fine di agevolare il rispetto del distanziamento sociale;

3) Fornitura a tutte le attività aperte al pubblico del territorio di dispenser, in materiale riciclabile, per i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, guanti monouso ed igienizzante) da posizionare all’ingresso dell’attività.

Dopo l’emergenza i dispenser potranno essere trattenuti con il pagamento dell’importo sostenuto dall’A.C. per l’acquisto, oppure potranno essere restituiti all’A.C. che, avendo stabilito le condizioni nel contratto di fornitura, recupererà il costo del materiale riciclabile.

Nell’immediato queste prime 3 azioni consentono:

1) ai proprietari di immobili la possibilità di compensare la minor entrata degli importi agevolati derivanti dall’affitto o dalla locazione con l’abolizione delle imposte comunali sugli immobili. Conseguentemente riduce gli importi dei canoni di affitto e locazione agevolando famiglie ed attività;

2) l’abolizione dell’onere derivante dall’occupazione del suolo pubblico è un immediato contributo che agevola l’organizzazione degli spazi necessari per il rispetto dei distanziamenti sociali.

Un nuovo modo di pensare le attività, i “NEGOZI IN STRADA”;

3) l’uniformità della tipologia dei dispenser per la distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale è un elemento qualificante di immagine ed identità per la rivitalizzazione urbana. La fornitura numericamente consistente consente anche l’applicazione di un costo di acquisto concorrenziale.