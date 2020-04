La scuola di ballo di Torino Timba Tumba Dance Academy organizza il primo saggio di danza online

Curiosa ed originale iniziativa della scuola di ballo a Torino Timba Tumba Dance Academy, la prima in Italia ad organizzare il suo saggio di ballo e danza online al fine di coinvolgere tutti gli allievi al divertimento anche in un periodo di forte stress e restrizioni.

Nonostante il lockdown dell’intero paese, le limitazioni sociali e motorie che costringono tutti i cittadini italiani a mantenere un distanziamento sociale volto a contrastare la diffusione della pandemia Coronavirus, la scuola di ballo latino americano a Torino vuole continuare a diffondere la sua arte e passione anche nelle case dei propri allievi.

Timba Tumba Dance Academy nasce nel 2003 e nel corso degli anni ha contribuito a divulgare il ballo di coppia e la danza sotto ogni aspetto attraverso i suoi corsi di ballo, diventando un punto di riferimento per chi vuole imparare a ballare latino americano e non solo.

In un contesto dove le attività sportive sono molto limitate, la scuola di danza di Torino è riuscita a creare un nuovo modo per praticare danza e spezzare la classica routine da quarantena.

Corsi di ballo online: il corso di Salsa entra in casa

Grazie alla competenza e alla professionalità del Maestro Simone Giorgio, fondatore e Direttore Artistico dell’Accademia, pluri campione del mondo in Salsa e Bachata, è stato possibile organizzare lezioni di ballo collettive anche online che possono essere svolte comodamente da casa continuando così il lavoro intrapreso all’interno della scuola con la stessa professionalità ed attenzione che contraddistingue questa istituzione della danza torinese. La finalità è sicuramente ludico ricreativa, volta al divertimento e allo svago, e per coloro che vorranno, ci sarà l’opportunità di un vero e proprio saggio di danza online, con l’obbiettivo di concretizzare tutti gli sforzi fatti dagli allievi prima dell’interruzione delle attività.

Le lezioni vengono svolte dagli alunni con grande entusiasmo e i loro progressi sono costantemente monitorati dagli insegnanti che, nonostante la distanza, riescono comunque a dare loro utili consigli tecnici necessari per migliorarsi giorno dopo giorno e raggiungere gli obbiettivi da loro sperati.

Attraverso specifiche piattaforme come Facebook, Zoom e Whats App è stato possibile proseguire tutte le attività come i corsi di latino americano o il corso di Salsa e Bachata. Per i ragazzi e i bambini continuano anche i corsi di danza classica ma anche i corsi di Hip Hop e Zumba. Si è riusciti così a ricreare una vera e propria classe di danza in modalità virtuale, mantenendo l’approccio familiare e di amicizia tra gli allievi e i maestri di danza.

Quali sono i benefici del ballo e della danza?

Le giornate monotone trascorse forzatamente in casa sul divano possono causare effetti deleteri sia psicologicamente che fisicamente, è necessario quindi svolgere un minimo di attività fisica giornaliera per stare bene mentalmente e ridurre la sedentarietà.

La danza unisce il corpo e la mente e permette di ottenere un benessere fisico e psicologico, soprattutto in periodi di forte stress dove il fisico tende ad irrigidirsi: attraverso il ballo e la danza è possibile allentare la tensione fisica provocata dallo stress e ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico ideale.

In questo periodo può accadere di avere sintomi legati all’ansia e alla depressione, causati da una solitudine forzata che, in molti casi, provoca delle nuove sensazioni nelle persone. Vivere costantemente dentro casa, uscire obbligatoriamente solo per motivazioni serie è deleterio per la propria salute. È molto importante allora trovare nuovi spunti per svagarsi e divertirsi e la pratica del ballo sicuramente può aiutare molto.

La danza e il ballo in generale è un validissimo veicolo di allegria, spensieratezza, voglia di vivere, migliora l’autostima ed è anche un ottimo modo per non sentirsi soli. Attraverso la musica coinvolgente delle danze caraibiche come la Salsa o la Bachata è possibile stimolare ormoni naturali che rendono felici le persone, come la serotonina e la dopamina.

Timba Tumba Dance Academy, con la sua originale iniziativa, permette a tutti i suoi allievi di continuare a coltivare la loro passione attraverso i suoi corsi di ballo e danza online, dagli amatori ai professionisti, compresi i bambini, dando così il suo contributo per superare questo difficile momento.