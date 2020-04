La sinergia tra Il Ponte del Sorriso e gli Alpini aiuta l’ospedale di Cuasso

La collaborazione tra Il Ponte del Sorriso e gli Alpini è di lunga data. Anche questa volta ha dato i suoi frutti e in men che non si dica ecco pronti gli alloggi per il personale sanitario che rimane a Cuasso 24 ore su 24.

L’Ospedale di Cuasso sta incrementando i posti letto per i malati di Covid19. Dal momento in cui la Regione Lombardia ha deciso di destinare a questo scopo la struttura, Il Ponte del Sorriso ha avviato una campagna raccolta fondi “Salviamo chi salva” per acquistare dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario. Il nuovo reparto, infatti, avrebbe messo a dura prova le scorte con la difficoltà generale nel reperire tale materiale.

Con l’aumento dei pazienti di questi giorni, sono cresciuti anche i numeri di medici ed infermieri facenti parte dell’equipe diretta dal dottore Michele Bertoni. Molti di loro non tornano a casa a fine turno e si è reso necessario realizzare, al terzo piano, uno spazio dedicato agli alloggi dove possano vivere e riposare tra un turno e l’altro.

Oltre a garantire i dispositivi di sicurezza e ad avere comperato i televisori per le camere di degenza, Il Ponte del Sorriso ha dunque donato anche frigoriferi e piastre elettriche per il personale che rimane 24 ore su 24 in ospedale. Restava da allestire la zona notte e per questo ha coinvolto gli Alpini, il cui cuore e generosità non mancano mai.

Così l’Associazione Nazionale Alpini Protezione Civile Sezione di Varese non ci ha pensato due volte e, con la velocità organizzativa che la contraddistingue, ha immediatamente fornito 20 brande con materassi già consegnati a Cuasso.

Grande è stata la gratitudine dei sanitari nel vedere tutta questa mobilitazione ed affetto nel pensare anche ai loro bisogni primari.