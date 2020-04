La situazione a La Provvidenza, in un video gli aggiornamenti

La casa di riposo La Provvidenza di Busto Arsizio è stata pesantemente colpita in queste settimane dal contagio da Coronavirus. La dirigenza (con il presidente Ambrogio Gobbi e il direttore Luca Trama) della struttura che ospita centinaia di ospiti anziani e centinaia di dipendenti, ha improntato la comunicazione in un’ottica di trasparenza attraverso una continua e costante informazione di quanto sta avvenendo all’interno, dei provvedimenti presi, dell’allargarsi del contagio.

Nel video il dottor Carlo Augusto Marazzini, in qualità di direttore sanitario, comunica che lo sforzo umano e organizzativo è al massimo: «Abbiamo razionalizzato tutto quello che era possibile fare in questa situazione. Sin dai primi sintomi di coronavirus gli ospiti vengono isolati in stanze singole. Indipendentemente dal tampone li trattiamo come affetti da Covid con l’intento di proteggere gli altri e i dipendenti. Mettiamo in campo terapie antibiotiche ad ampio spettro. Il collo di bottiglia dei tamponi è legato alla capacità dei laboratori di valutare i reperti. Stiamo lavorando perchè tutto sia più veloce. Dal momento in cui abbiamo un tampone positivo o negativo proseguiamo con le cure più adatte. Medici, infermieri, operatori socio sanitari e manutentori stanno lavorando incessantemente da settimane».