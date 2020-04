“La spesa a casa tua”: dalla crisi nuove idee per progettare il domani

In questo momento difficile la comunità vedanese non resta a guardare e Comune, negozianti, imprenditori e una bella realtà sociale del paese hanno fatto squadra per affrontare la crisi con una risposta innovativa.

Da lunedì 30 marzo è attivo a pieno regime “La spesa a casa tua”, un servizio di consegna domiciliare per i residenti del Comune di Vedano Olona gestito da B.Plano Cooperativa Sociale in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l‘Associazione Vedano Impresa, il Gruppo Commercianti (che ha anche curato la comunicazione attraverso la propria associata VG Grafica).

Il progetto ha ricevuto il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, che ha apprezzato la collaborazione tra diversi soggetti della comunità per fronteggiare il problema della consegna di beni di prima necessità alle famiglie e cittadini, anche allo scopo di ridurre gli assembramenti al di fuori degli esercizi commerciali.

L’iniziativa è alla sua prima settimana: ad oggi gli ordini ricevuti sono stati 26, la maggior parte per la spesa al supermercato Sigma e qualche ordine per il Panificio Cadario. In totale sono 22 le persone che hanno interagito con il centralino, 4 di questi essendo soddisfatti del servizio hanno chiamato per un secondo ordine mentre una persona, organizzandosi con i vicini, ha effettuato un unico ordine per 4 famiglie. La spesa viene solitamente consegnata in giornata.

Ma chi sono le persone che effettuano il servizio a domicilio? C’è Pierluigi, dipendente della cooperativa B.Plano, caposquadra che tutti i pomeriggi viene affiancato da 2 degli 8 volontari che si sono messi a disposizione per aiutare i loro concittadini in questo momento difficile. Gli ordini sono invece raccolti da Valeria, anche lei dipendente della cooperativa, via mail o via whatsapp e telefono.

«In questo momento sta nascendo la consapevolezza che è necessario potenziare i servizi online che i negozianti possono offrire alla cittadinanza – spiegano i responsabili del progetto – Infatti se questa emergenza ci sta insegnando qualcosa è la grande potenzialità del digitale, opportunità che a Vedano Olona in molti stanno vedendo: per competere con i grandi esercizi commerciali si potrebbe sviluppare un sistema di ricezione ordini attraverso un portale condiviso, supportato da un sistema di consegna a domicilio come quello attivato in questi giorni. Dunque l’emergenza non ferma la voglia di guardare oltre, ad un futuro di una Vedano più collaborativa e unita».

Gli ordini possono essere fatti via telefono, via whatsapp (al numero 388 889 o via mail al centralino di B.Plano dalle 10 alle 14 dal lunedì al venerdì. Appena ricevuto l’ordine il negoziante verrà contattato per preparare la spesa. Appena possibile i volontari e i dipendenti di B.Plano Cooperativa Sociale ritirano in negozio e consegnano all’indirizzo stabilito: per ora l’impegno è di recapitare la spesa entro le 19 del giorno successivo all’ordine.

Diversi negozi hanno aderito all’iniziativa: tra questi il supermercato Sigma di piazza San Maurizio, dove nelle ultime settimane si verificavano assembramenti di clienti in coda con la situazione che si aggravava di giorno in giorno.

Per scoprire tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, per avere ulteriori informazioni o per i contatti si può visitare la pagina dedicata al progetto sul sito della Cooperativa B.Plano

«Siamo molto contenti dell’energia sprigionata attorno a questo progetto, che nasce dall’esigenza di evitare gli assembramenti e le file e di tutelare le persone anziane, i soggetti fragili e tutti i cittadini, scongiurando situazioni a rischio per possibili contagi. Si sta muovendo tutta la comunità ed è questo di cui abbiamo bisogno: solidarietà e speranza. Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo in questo progetto e di aiutare una comunità e un territorio di cui facciamo parte – dice Massimo Erbetta, presidente di B.Plano Cooperativa Sociale.

«Tutto è nato in pochi giorni – spiega Carlo D’Ambrosio, dell’Associazione Vedano Impresa – mettendo insieme tre realtà con tre correlate esigenze, i commercianti che vogliono continuare la propria attività, i cittadini vedanesi che con i limiti agli spostamenti hanno bisogno di ricevere a casa almeno le provviste essenziali, l’Amministrazione comunale preoccupata per i propri cittadini e per gli assembramenti che si creano per l’accesso ai negozi di alimentari. Ho chiesto pertanto un aiuto agli amici dell’Associazione Commercianti di Vedano Olona trovando una sponda importante per comunicare con molti di loro in modo veloce ed efficace, sopratutto con l’aiuto di Pierangela Granziero di VG Grafica che oggi si sta occupando anche della comunicazione dell’iniziativa. Poi ho contattato Massimo Erbetta di Cooperativa B.Plano per la realizzazione del servizio ottenendo una preziosa, pronta e preparata risposta. Infine ho trovato un importante sostegno dal Sindaco e dall’Amministrazione, e dai numerosi volontari che si sono legati al progetto. Oggi il progetto è realtà e siamo molto contenti, ma sono particolarmente contento sopratutto dell’entusiasmo che si è formato attorno al progetto tanto da poter ipotizzare nuove iniziative che possano cercare di aiutare e dare sollievo al maggior numero di persone e attività. Non ci fermiamo qui».