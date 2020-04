La Val Grande guarda avanti, i coupon solidali per le vacanze “di domani”

“Support today, enjoy tomorrow”. Che non sia un buon periodo per chi lavora nel turismo è evidente ma anche nell’incertezza c’è chi non rinuncia a guardare al futuro. È il caso dell’Ostello della Val Grande che ha ideato una formula “di sostegno” alternativa, coinvolgendo la sua rete di contatti. Chi vorrà sostenere (e permettere alla struttura di proseguire il lavoro di valorizzazione e racconto del territorio portato avanti finora) potrà acquistare oggi dei “buoni soggiorno” da sfruttare quando l’emergenza sarà terminata.

«È il momento giusto per pensare, per essere creativi e per immaginare delle alternative che ci consentano di resistere e di rialzarci il prima possibile – raccontano i gestori -. Proprio su questa linea l’Ostello ValGrande ha deciso di dare vita a un’iniziativa che consiste nell’ideazione di un coupon, disponibile in tre varianti, valido per un soggiorno da effettuare entro il 31 dicembre 2021».

A raccontare come è nato il progetto è Beatrice Croci, volontaria di servizio civile: «Ho avuto l’occasione di essere coinvolta in questo progetto di rilancio dell’Ostello ValGrande in quanto sto attualmente prestando servizio civile presso l’ufficio turismo del Comune di Verbania mediante il progetto “Paesaggi in Trasformazione”. Quella di poter collaborare con una struttura ricettiva locale e di poter contribuire all’ideazione di una strategia che consenta al territorio e alle sue risorse di rimanere in vita in un momento così difficile è un’opportunità per me unica. Personalmente, mi sono finora occupata di un aspetto comunicativo, ovvero della ricerca di un nome per identificare l’iniziativa lanciata dall’Ostello e di uno slogan che trasmettesse gli obiettivi della stessa. Per quanto riguarda il nome, ho così pensato a un gioco di parole: “ValGrandeBellezza”. In questa espressione ho voluto racchiudere più significati. Anzitutto, ho deciso di utilizzare un nome italiano, evitando termini inglesi, per rimanere legati alla territorialità che si sta sostenendo, quella appunto della ValGrande. Allo stesso tempo, l’intenzione è stata quella di trovare dei termini italiani molto semplici e per questo accessibili anche a persone non parlanti italiano».

LA GRANDE BELLEZZA DELLA VAL GRANDE

«In particolare, “Bellezza” è una parola chiave che moltissimi stranieri associano all’Italia, grazie alle nostre meraviglie artistiche e paesaggistiche, ai capolavori enogastronomici e così via. Ma c’è dell’altro. L’espressione “ValGrandeBellezza” ricorda facilmente, a mio avviso, il titolo del film di Sorrentino, noto a livello internazionale, “La Grande Bellezza”. Ho personalmente trovato un parallelismo tra il messaggio trasmessomi dal film e la realtà della ValGrande. In altre parole, così come il protagonista del film Jep Gambadella, scrittore trapiantato a Roma e costantemente turbato dalla mancanza di autenticità nel contesto contemporaneo, tende a una continua ricerca di un qualcosa, di una “Grande Bellezza”, anche i visitatori e i viaggiatori che si spingono nel territorio della Valgrande e animano l’Ostello sono spesso mossi da un desiderio di ricerca, di una parte di se stessi o altro. L’immersione e il contatto con la natura in un’area selvaggia come la ValGrande favoriscono sicuramente il processo del “cercare”, conducendo le persone anche a una sorta di “ritorno alle origini”. Allo stesso modo, anche Jep infine comprende che la bellezza si trova proprio alle radici, alle origini».

COUPON OGGI, VACANZE DOMANI

«Riguardo lo slogan invece, ho cercato di racchiudere in poche parole il messaggio che l’Ostello Valgrande intende lanciare. “Support today. Enjoy tomorrow”. L’acquisto di un coupon costituisce un elemento di supporto fondamentale all’Ostello per sopravvivere nel presente e per poter continuare ad accogliere i propri ospiti in futuro, offrendo loro ulteriori servizi di qualità, con la speranza che sempre più persone colgano l’occasione di avvicinarsi a un modo di viaggiare e di vivere le proprie esperienze turistiche in modo sostenibile, cercando il contatto con la natura e l’ambiente circostante. Per poter tornare in ValGrande e continuare a cercare domani, insomma, serve un aiuto oggi».