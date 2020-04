La Varesina Emergenza dona due tablet alle Rsa di Barasso e Luino

«In questi giorni di emergenza Covid-19 non possiamo che esprimere con tutto il cuore e grande stima i nostri più sentiti ringraziamenti all’associazione La Varesina Emergenza Onlus per averci messo a disposizione, senza nulla chiedere, gli strumenti necessari per riuscire a mantenere comunicazione e informazione con tutti i famigliari dei nostri ospiti».

La Varesina Emergenza Onlus ha donato due tablet alla Fondazione Gioventù Nova per le due strutture di Barasso e Luino, utili agli ospiti per comunicare con i loro famigliari, regalando così pochi ma importanti istanti di gioia nel vedere e sapere che tutto va bene nonostante la lontananza.

«Ringraziamo per la disponibilità, il grande impegno e il sostegno dimostratoci. Ci si sente meno soli grazie a questi gesti di solidarietà che riescono a strappare un sorriso anche in questi momenti di grande difficoltà per tutti», queste le parole di gratitudine da parte della Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera Molina.