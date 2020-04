L’affetto dei tunisini di casa nostra: “Grazie a chi sta lavorando per tutti noi”

In questo momento di grande emergenza serve più che mai il calore di una parola per scaldare il cuore e ridare coraggio, per dire grazie ai medici, infermieri, operatori e volontari impiegati in prima linea ad affrontare la lotta contro il Covid19.

Un grazie a coloro che non tornano a casa da settimane per proteggere le loro famiglie, a coloro che fanno turni di oltre 20 ore per prendersi cura delle persone, di noi.

Un grazie alle persone coraggiose che lavorano dando il massimo per il bene nazionale.

Un grazie anche a tutte le forze dell’ordine che contribuiscono a questa lotta: polizia di stato, polizia locale, carabinieri, guardia di finanza, corpo militare, vigili del fuoco, guardia forestale, protezione civile.

Vinceremo questa battaglia, ma la collaborazione di tutti è molto fondamentale e lo faremo stando a casa, uscendo

solo per necessità.

Andrà tutto bene!

Dall’associazione tunisini della Provincia di Varese.

In fede, El Hafsi Zouheir