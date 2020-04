L’amministrazione vara misure urgenti per l’emergenza sanitaria

Provvedimenti urgenti per affrontare l’emergenza sanitaria. Sono quelli che l’Amministrazione di Gavirate per venire incontro alle nuove problematiche economiche e sociali che le famiglie di Gavirate stanno incontrando.

La giunta ha deciso :

PER IL SETTORE SCOLASTICO

– di sospendere le rette della scuola materna, del pre e del post scuola (sia per la scuola primaria e secondaria), del trasporto scolastico e della ludoteca per i mesi da marzo a giugno.

Sarà predisposto altresì il rimborso di ciò che è stato eventualmente pagato anticipatamente da ogni nucleo familiare.

– prolungare il termine delle iscrizioni al servizio ludoteca per l’anno 2020/2021 che sarà protratto fino al 31 maggio 2020.

PER IL SETTORE SOCIALE:

Il Servizio Sociale insieme a Protezione Civile e a Croce Rossa, è dall’inizio dell’emergenza costantemente al servizio delle esigenze del cittadino, raccoglie le richieste del singolo quali spesa

domicilio, consegna farmaci e mascherine, pacchi alimentari ,evadendo tali richieste in tempi rapidissimi.

Dal 10 aprile inoltre, è aperto il bando per i buoni alimentari per nuclei familiari colpiti economicamente dall’emergenza sanitaria; attualmente le richieste sono molte e i buoni vengono

distribuiti a chi ne fa richiesta solo dopo valutazione da parte degli assistenti sociali.

È stato predisposto inoltre uno sportello che raccoglie telefonicamente anche le esigenze emotive e/o relazionali legate alla quarantena forzata, fornendo un sistema di sostegno psicologico .

«Stiamo riscontrando grande solidarietà e collaborazione in questa fase da parte di molte realtà associative che mettono a disposizione il loro tempo e le loro risorse per contrastare le

problematiche che stanno insorgendo – commenta il sindaco Silvana Alberio – È stato istituito anche un conto corrente per raccogliere donazioni a sostegno dei cittadini e delle attività Gaviratesi.

Numerose sono anche le donazioni anonime che giungono a Protezione civile e queste permettono l’acquisto di generi alimentari di prima necessità».

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Stiamo lavorando anche confrontandoci con altre realtà territoriali per capire come intervenire.

Al momento ciò che sarà assicurato è:

– Non si pagherà l’occupazione del suolo pubblico da parte degli ambulanti del mercato settimanale titolari di convenzione, per quanto riguarda i venerdì di mancata occupazione.

– La TOSAP (tassa per utilizzo del suolo pubblico) per i bar titolari di convenzione, non è

dovuta per i mesi di non occupazione dovuta all’emergenza straordinaria e in più si prevede il

rimborso per i mesi di non utilizzo

– Per tutte le strutture concesse in convenzione o per le quali erano state rilasciate autorizzazione per l’utilizzo che siano imprese , associazioni sportive e /o culturali che non hanno potuto in questo periodo, esercitare la propria attività, non sarà richiesto il pagamento dei corrispettivi relativi all’utilizzo di tali strutture.

– E’ possibile poi la sospensione, fino al 30 settembre 2020, previa presentazione di un

apposita richiesta ai settori competenti in materia, del pagamento delle altre entrate tributarie ed extra tributarie, le cui scadenze siano comprese nel periodo dell’emergenza.

«Sono poi al vaglio dell’amministrazione altri provvedimenti che però richiedono più tempo.

Questa è la risposta che nell’immediato questa amministrazione da’ ai propri cittadini, come

segno di attenzione e vicinanza» ha commentato il sindaco.