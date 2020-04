Lana e il calzino che diventa un amicp

Pensa anche ai bambini e ai loro genitori la Croce Rossa di Lomazzo che dedica ai piccolini un video tutorial di Lana, clown volontario che propone di realizzare insieme a lei un nuovo amico con un calzino, da animare.

Se il laboratorio dovesse sembrare troppo complicato il video propone comunque dei piccoli giochi di osservazione e ascolto alla caccia di unicorni, coniglietti bianchi e paroline strane…

I volontari di Croce Rossa di Lomazzo in questi giorni organizzano anche un servizio gratuito di ritiro/consegna di biancheria o effetti personali, per le persone ricoverate negli ospedali di Cantù, Como S.Anna e Valduce, Saronno e Tradate.

Per maggiori informazioni scrivere a info@crilomazzo.org.