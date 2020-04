L’assessore Campagnuolo ricorda i servizi attivi a sostegno dei cittadini

Dalla consegna a domicilio al supporto telefonico, sono diversi i servizi nati per far fronte al coronavirus, emergenza sanitaria che da oltre un mese coinvolge l’intera popolazione. Ad Angera, dove il sindaco Alessandro Paladini Molgora organizza, a cadenza praticamente giornaliera, dirette Facebook per tenere i cittadini aggiornati, l’assessore Antonio Campagnuolo ricorda con un comunicato i servizi attivi a sostegno della comunità sul Lago Maggiore.

«In questo momento il mio ufficio – spiega l’assessore ai servizi sociali – così come quello della Polizia Locale, è stato chiamato a una prova di lavoro ancor più incessante e impegnativa. Riceviamo dalle 60 alle 70 telefonate al giorno: richieste di prenotazione per i servizi offerti, informazioni, segnalazioni di poco benessere fisico o anche a semplici sfoghi, in questo momento del tutto comprensibili».

Anche se fortunatamente l’area del basso Verbano registra numeri di contagi relativamente bassi rispetto al resto della provincia, l’attuale situazione richiede comunque un grande impegno per molti dei comuni sul Lago Maggiore, come nella cittadina della Rocca, che lo scorso 16 marzo ha visto un primo tampone positivo al Covid-19: «Anche ad Angera purtroppo abbiamo avuto un caso – ricorda Campagnuolo -, siamo intervenuti immediatamente grazie al grande lavoro di rete tra sindaco, medico, il mio ufficio e i volontari della Protezione Civile. La notizia più importante è che la situazione oramai volge al meglio. Siamo in contatto con il nucleo familiare più volte al giorno, alla famiglia stiamo fornendo il massimo supporto su tutti i fronti: abbiamo anche attivato un servizio di videochiamate con gli educatori dei nostri servizi domiciliari, soprattutto per dare supporto ai figli piccoli».

«Un ringraziamento enorme a tutto il mio staff, coordinato in maniera eccellente dalla responsabile Dott. sa Chiara Marzetta – conclude infine Campagnuolo – Oltre ai volontari già in forza ai Servizi Sociali ben altre 12 persone hanno voluto aggregarsi alla squadra, compiendo un lavoro straordinario. Sono dotati di tutti i dispositivi di protezione, sono puntuali, impeccabili e nessuno si risparmia. Ma un lavoro incredibile lo sta facendo soprattutto la nostra Protezione Civile, capeggiata da Luca Forni che ringrazio infinitamente e con il quale ci confrontiamo più volte durante la giornata».

I servizi attivi ad Angera

SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO PER SPESA ALIMENTARE, FARMACI E BENI DI PRIMA NECESSITA’

(Rivolto alle persone fragili e alle persone over 65 che non hanno supporto dal nucleo familiare. Contatti: Servizi Sociali tel 0331/932147 dalle ore 08.30 alle ore 10.30)

SERVIZIO RITIRO RICETTE NON DEMATERIALIZZATE E RITIRO CODICI PRESSO GLI STUDI MEDICI DI BASE (Contatti: Servizi Sociali tel. 0331/932147)

SERVIZIO GRATUITO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PSICOLOGICO (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e in caso di forte necessità prorogato sino alle ore 22.00. Contatti: Dott. Crozzoletti Nicola tel. 348/5932282)

DUE CHIACCHIERE AL TELEFONO (con le animatrici Del Centro Ricreativo “A.Grossi”. Contatti: Mara tel. 335/1344470 Noris tel. 338/2771861)

LINEA DI ASCOLTO PER BAMBINI (in questo delicato momento anche i più piccoli hanno bisogno di essere ascoltati e compresi. Contatti: tel. 3511849099 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00)