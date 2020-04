L’associazione dona mascherine e saturimetri, il sindaco li consegna ai medici di base

L’Associazione “Un due Tre Alessio” ha donato al Sindaco Giovanni Montano dei saturimetri e delle mascherine. Il Sindaco Giovanni Montano ha deciso (e li ha distribuiti ieri ) di regalare queste dotazioni ai Medici (7 in totale ) che lavorano sul territorio Olgiatese.

Quindi adesso ogni medico a Olgiate avrà in dotazione 2 saturimetri da dito che gli consentiranno di tenere controllati i parametri dei pazienti che sono a casa sotto controllo medico con sintomi da coronavirus. Sono state date ai medici anche delle mascherine che le utilizzeranno nelle modalità che riterranno più idonee.

“Il sindaco Giovanni Montano pensa che attraverso i medici di base si riesca a raggiungere la Popolazione e le fasce deboli -spiega l’associazione in una nota- e li ringrazia personalmente per tutto quello che stanno facendo considerato che sono il primo interlocutore a cui la cittadinanza si rivolge in caso di sintomatologia sospetta”.

L’Amministrazione ringrazia anche “Sonia per la donazione e per tutto quello che sta facendo per i bambini malati oncologici attraverso l’Associazione “Un due tre Alessio”. In un periodo cosi’ drammatico questi gesti di solidarietà rappresentano un valore aggiunto per la collettivita”.