“Lavoriamo alla riapertura dei valichi, ma attenzione ai contagi di ritorno”

“Il lavoro svolto con il Ministero degli Esteri è costante e prosegue ininterrottamente dall’inizio della crisi. Ci teniamo a riportare che, lato esecutivo, il tema dell’accessibilità delle frontiere è una costante dei contatti politici italo-svizzeri, e c’è stato un impegno anche del Presidente del Consiglio con la Presidente di turno della Confederazione, Sommaruga e, in modo molto più frequente, del Ministro Di Maio con l’omologo Cassis, e del Sottosegretario Scalfarotto con l’omologo svizzero Balzaretti. L’interlocuzione quindi sulle problematiche del nostro territorio è alta e costante”, spiega l’Onorevole Niccolò Invidia, membro della commissione Lavoro della Camera e l’Onorevole Giovanni Currò, membro della commissione Finanze della Camera.

E continua: “Anche in questi giorni, sul tema delle frontiere, in primis Porto Ceresio, Fornasette e Ponte Ribellasca/Càmedo, visto anche il successo ottenuto nei giorni scorsi con la riapertura dei valichi di Zenna (Varese) e Bizzarone (Como), l’esecutivo è tornato a sensibilizzare le Autorità bernesi per le vie diplomatiche. Detto ciò, a questo punto la palla passa definitivamente all’amministrazione federale delle dogane che, vista la pressione esercitata da tutti i livelli delle autorità italiane, confidiamo vorrà compiere un’azione di buon senso e permettere ai frontalieri italiani di lavorare normalmente. Come rappresentanti del Movimento sul territorio restiamo comunque cauti sul tema delle riaperture e guardiamo con apprensione alla possibilità dei ‘contagi di ritorno’; per questo siamo tornati a chiedere un allineamento delle aperture ticinesi (previste per il 27 aprile) con quelle italiane (previste per l’inizio di maggio) e non prima”.