“Siamo fuori per lavoro” ma nell’auto dei due giovani luinesi i carabinieri trovano la droga

Fermati dai carabinieri hanno dichiarato che si trovavano in strada per motivi di lavoro ma l’ispezione dell’auto ha fatto scoprire una verità diversa.

Nel pattugliamento messo in campo dai carabinieri sabato 25 aprile sono stati fermati per un controllo due giovani trentenni operai del luinese, per la verità entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due stavano percorrendo la provinciale sp1 e alla richiesta dell’autocertificazione hanno dichiarato di essere usciti dalla propria abitazione per necessità lavorative.

Una versione che non ha convito i carabinieri che hanno voluto procedere alla perquisizione. Così uno dei due è stato trovato in possesso di 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 2,50 grammi di cocaina, e quasi 2 grammi di eroina.

Questo è costato ad entrambi una denuncia per essere usciti senza autorizzazione e per aver dichiarato il falso e ad uno dei due anche per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.