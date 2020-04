Le colombe de “La casa di Chiara” in pediatria per i bimbi ricoverati e per i loro angeli

Giovedì pomeriggio, 9 aprile, nella sede in Viale Rimembranze dell’associazione “La casa di Chiara”, il comitato di Busto Arsizio della Croce Rossa Italiana andrà a ritirare 78 colombe classiche da 750 grammi che l’associazione intende donare al reparto di Pediatria/Neonatologia dell’Ospedale di Busto Arsizio guidato dal primario Simonetta Cherubini.

«Abbiamo voluto non a caso coinvolgere anche Croce Rossa, non perché non avremmo potuto consegnare di persona – racconta il fondatore Marco Cirigliano -, ma perché vicini da sempre al comitato di Busto, fatto da gente seria, che pensa al prossimo e che dedica il proprio tempo per il bene comune».

In questo periodo i bambini ricoverati non sono tanti, per fortuna, di conseguenza le colombe finiranno anche nelle case di tanti medici e infermieri che oggi più che mai rappresentano la parte più bella del nostro Paese, che sta combattendo in prima linea questa battaglia contro il nemico invisibile

«Una battaglia dalla quale ne usciremo vincitori perché il bene vince sempre e l’amore, come mi ha detto recentemente il mio caro amico Don Luca Raimondi, Vicario Episcopale, è più forte della morte -prosegue Cirigliano -.E quindi che si possa festeggiare questa prossima Pasqua in maniera speciale»

Piccoli ma importanti gesti in questo periodo fortemente connotato di spiritualità da parte dell’associazione che sta attendendo di inaugurare la sua nuova sede, attiva dal 9 marzo scorso.