L’epidemia di Covid-19 nelle case di riposo e nelle Rsd della provincia di Varese

Sono l’ultimo fronte aperto dall’epidemia di Covid-19: le case di riposo o Rsa, come vengono definite dalla normativa. Ovvero quelle residenze socio sanitarie per anziani all’interno delle quali Regione Lombardia ha autorizzato il trasferimento di pazienti affetti da nuovo coronavirus per allentare la pressione sulle terapie intensive e sub intensive. E le Rsd, le strutture che ospitano i diversamente abili.

Ora, anche se per i vertici di Ats Insubria, in un’intervista rilasciata lo scorso 10 aprile, la situazione sul territorio «non è drammatica», sono diverse le strutture all’interno delle quali si registrano casi di contagio e, sfortunatamente, di decessi legati al Covid-19. Nello specifico, si tratta di Rsa e Rsd presenti a Besano, Brenta, Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Cocquio Trevisago, Comerio, Gallarate, Gorla Minore, Laveno Mobello, Lonate Pozzolo, Malnate, Saronno, TradateVarese e Viggiù.

In questo articolo raccogliamo tutte le notizie dedicate al fenomeno. Basta cliccare sul nome di un comune per essere trasportati alla sezione dedicata. Il pezzo sarà aggiornato quotidianamente.

Ultimo aggiornamento: mercoledì 15 aprile, h.16:46

Besano

Giovedì 2 aprile

Brenta

Mercoledì 15 aprile

Busto Arsizio

Giovedì 19 marzo

Lunedì 23 marzo

Mercoledì 1 aprile

Mercoledì 8 aprile

Caronno Pertusella

Martedì 14 aprile

Cocquio Trevisago

Giovedì 2 aprile

Domenica 5 aprile

Lunedì 13 aprile

Comerio

Venerdì 3 aprile

Gallarate

Martedì 14 aprile

Mercoledì 15 aprile

Gorla Minore

Venerdì 10 aprile

Sabato 11 aprile

Martedì 14 aprile

Laveno Mombello

Domenica 12 aprile

Lonate Pozzolo

Sabato 11 aprile

Lunedì 13 aprile

Malnate

Mercoledì 15 aprile

Saronno

Mercoledì 15 aprile

Tradate

Mercoledì 15 aprile

Varese

Giovedì 9 aprile

Martedì 14 aprile

Mercoledì 15 aprile

Viggiù

Giovedì 2 aprile

Venerdì 3 aprile

Giovedì 9 aprile

Martedì 14 aprile