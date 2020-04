Liberazione e favole da disegnare nel weekend dei bambini

Anche quest’ultimo fine settimana di aprile, da venerdì 24 a domenica 26, è caratterizzato dal bel tempo, con temperature calde e qualche velatura in serata. Un invito a godere della primavera assieme ai bambini, anche se solo sui balconi e giardini di casa lasciandosi conquistare dalla bellezza di forme e colori per creare nuovi giochi magari prendendo spunto dalle storie, dai laboratori e dalle attività proposte da enti e associazioni del territorio che con ammirevole determinazione continuano a farsi sentire vicino ai bambini e alle loro famiglie dedicando loro piccoli spettacoli, letture animate, laboratori e idee per giocare, genitori e figli insieme.

Di seguito le ultime proposte, altre sono condivise sul gruppo Facebook VareseNews Bambini.

RICORRENZE

Festa della Liberazione 25 aprile: di solito i bambini ne parlano a scuola, ma durante la quarantena ci pensa “Il tg di Fortunello”, il notiziario per bambini ideato dall’attrice Marina De Juli, a spiegare con parole semplici e un pizzico di ironia valori collettivi fondamentali, anche in questo momento di isolamento > Guarda qui

Giornata del disegno: si celebra lunedì 27 aprile, al termine di un fine settimana in cui sarà possibile, armati di carta e colori, dare sfogo alle proprie emozioni e abilità espressive. Lo si può fare liberamente o traendo spunto da…

– dall’arte, come hanno fatto i bambini di Busto con i Falsi d’autore – guarda qui;

– da un tema, quello archeologico ad esempio, come propone il contesti di Varese 4U – leggi qui);

– da una storia, come proposto dall’associazione culturale Oplà che, a partire da venerdì 24 aprile offrirà ai bambini un audio raconto da ascoltare ad occhi chiusi e poi disegnare, lasciando volare la fantasia per creare tutti insieme le illustrazioni di un inedito FavoLibro > l’iniziativa

ESPLORAZIONI

Fagnano Olona: l’associazione Otium propone ai bambini di viaggiare restando a casa, con “Tino Giramondo, viaggio in quarantena”. Per partecipare basta armarsi di una cornice, qualche foto e una biro per trasformare il proprio ditino in Tino > Scopri di più

Saronno – Lomazzo: il Parco del Lura propone sfide fotografiche (le “forme” sono il tema di questa settimana) a bambini e famiglie assieme a una serie di laboratori ed esplorazioni per scoprire la meraviglia della biodiversità anche sui balconi e nei giardini di casa > Scopri di più

STORIE

Varese: appuntamento speciale venerdì 24 aprile alle ore 16.30 con le “Storie a merenda di Progetto Zattera Teatro: ospite della diretta social sarà Antonio Ferrara, autore premio Andersen che presenterà il suo ultimo libro “Stasera niente cellulare”. Un appuntamento per bambini, ragazzi e genitori > Come partecipare

Cazzago Brabbia: proseguono (e sono già oltre 50) le “storie virali” condivise sui social da Betty e Chicco Colombo, fondatori del Teatro dei burattini di Varese. Una lettura teatrale al giorno, attingendo ad albi illustrati, teatro kamishibai, burattini e diverse tecniche di narrazione > Guarda qui

Cuasso al Monte: si rinnova ogni domenica pomeriggio l’appuntamento con le storie raccontate ai bambini via social da “Fortunello, il Gatto monello”, il pupazzo dell’attrice Marina De Juli > Scopri di più

Fagnano Olona: nei video LiberaMente Libri di CRT Teatro educazione la lettura animata del libro è punto di partenza per raccontare e raccontarsi con diversi linguaggi artistici e tanta immaginazione, dando vita a piccoli e originali spettacoli > Il progetto

Azzate: doppio appuntamento con le audio-favole della Piccola compagnia instabile ogni mercoledì, alle ore 16 “per merenda” e alle 20.30 per la buona notte > Leggi qui

Valle dei Mulini: le 44 biblioteche del Varesotto aderenti alla rete Valle dei Mulini mantengono viva la passione dei piccoli lettori con una serie di letture ad alta voce > Leggi di più

Samarate: una lettura al giorno è proposta dai volontari del “Samarate loves books, per grandi e piccini > Leggi qui

Fagnano Olona: si chiama #Lettiperte l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Laura Orsolini della libreria Millestorie per sentirsi più vicini proponendo due video al giorno, sette giorni su sette, uno per adulti, l’altro per bambini > Tutte le storie

SPETTACOLI

Angera: dalla filastrocca al rap del burattino “Arriva Maggio” è il video musicale nato dalla collaborazione tra due scrittrici per l’infanzia e la Compagnia Roggero in quarantena > Guarda qui

Varese: “Davide&Ernesto show” è l’intrattenimento social creato dal Cappellaio Matto con maghi, giocolieri, animatori e tanta musica in diretta, da casa, dal lunedì al venerdì alle ore 16.30 > Per saperne di più

Fagnano Olona: ogni sabato alle ore 16 l’associazione Otium rinnova l’appuntamento social con le avventure d’arte di “Olio il pittore e Titì” che condivide lo spazio con tante piccole “storie fatte in casa” > Qui tutti i dettagli

LABORATORI A PRIMAVERA

Tradate: il Parco Rile Tenore Olona e il Parco Pineta di Tradate portano la natura dentro ogni casa ad esempio rendendola “più accogliente” con la costruzione di un “bug hotel”, un rifugio per insetti da mettere in balcone > Leggi qui

Varese: dalla cucina di fango al primo erbolario Agricola propone una serie di giochi e lavoretti da giardino capaci di coinvolgere anche i più piccoli nel mese di marzo > Tutte le idee

Legambiente: nel nuovo sito #iorestoacasa promosso da Legambiente c’è anche la sezione “educazione”, con tante idee per lavoretti da fare a casa con materiale di recupero assieme ai bambini. E si trova qualche proposta utile anche nella sezione “buone pratiche” > Leggi l’articolo

Gallarate: l’esperienza nella didattica dell’arte del museo MA*GA segue i piccoli anche a casa con “Lab inside”, un laboratorio a settimana con materiali di recupero. Tra le proposte anche intrecci e trame (per riannodare simbolicamente i legami con amici e parenti allentati dalla quarantena) e cornici colorate per trasformare le finestre in vetrate e creare giochi di luce variopinta in casa > La proposta

Gavirate: la sfida lanciata da ReMida propone di dare sfogo alla “voglia di vivere” in opere realizzate con scarti e oggetti dimenticati, senza limiti di tecnica, dimensione o età. Saranno protagoniste della prossima mostra al Chiostro di Voltorre > Come partecipare

Varese: attraverso il web le libraie di Potere ai bambini propongono ai piccoli dei laboratori a partire dalla lettura di un libro, proprio come fanno di solito in libreria > Come partecipare

Crosio della Valle: i docenti dell’Accademia Camille SaintSaëns propongono una serie di video per condividere in famiglia giochi e momenti costruttivi basati sui suoni > Scopri di più

SFIDE DI CREATIVITÀ

Gavirate: la Biblioteca civica di Gavirate propone a bambini e ragazzi di giocare con due Favole al telefono di Rodari (di cui si celebrano nel 2020 i 100 anni dalla nascita e che visse per un periodo proprio a Gavirate), ambientate proprio sulle rive del Lago di Varese. La sfida è illustrare questi due racconti e stravolgerne i finali > Come partecipare

Besozzo: il concorso lanciato dal Comune e coop Eureka si intitola “Il mio tempo…in questo tempo” ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni chiamati a raccontare con disegni, scritti e canzoni il loro stare a casa > Leggi di più

Gorla Maggiore: l’Amministrazione comunale ha lanciato il concorso “L’importanza delle piccole cose” riservato ai bambini e ai ragazzi del paese, con lo scopo di dar sfogo alla loro fantasia durante l’emergenza Coronavirus con creatività manuale o digitale > Qui tutti i dettagli

Gavirate: l’associazione Arte Diem lancia il concorso letterario “Io resto a casa e scrivo una storia”, rivolto a bambini e ai ragazzi per aiutare le famiglie e promuovere la narrazione biografica a tema “Avventure di un virus” > Come partecipare

GIOCHI

Kits and Chips: una famiglia, mamma papà e due bambini di 5 e 9 anni, insieme creano giochi intelligenti, li provano e li condividono, per imparare e per divertirsi. Cinque ambiti (numeri, parole, arte, scienza e tecnologia), per ogni ambito un colore, per ogni proposta di gioco età di riferimento, esempi pratici e fonti di ispirazione. C’è anche uno spunto per viaggiare e scoprire l’Italia > Scopri di più

Venegono Inferiore: due laureande in pedagogia affidano alla scimmietta Hug piccoli racconti di poche parole con giochi, storie e consigli che aiutano i bambini e i genitori a vivere meglio la quarantena > Scopri di più

Gazzada: la Tana dei Curiosi propone il progetto “Toc toc! Chi è? Apri la porta” fatto di tante idee per giocare con i figli usando mani, fantasia e cose semplici, per fare esperienze insieme senza esagerare con i telefonini > La proposta

Giochi: colori, forbici, colla, giochi in scatola e fotografie. Ecco ciò che serve ai bimbi per giocare in casa, senza stare per forza davanti alla tv tutto il giorno > Leggi qui

SPORT

Calcio: si chiama “Keep fit! Play at home” il programma di allenamento a disposizione dei piccoli calciatori chiusi in casa e che possono affinare le proprie abilità in soggiorno o in corridoio (in tutta sicurezza, anche per l’arredo), con bottiglie di plastica, palloncini e “attrezzi improvvisati” > Scopri qui video e attività

Varese: l’appuntamento con i giochi circensi da fare in casa è per tutti i bambini, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Kabum, ogni venerdì alle ore 17 > Leggi qui

Uisp: canestri, salti, danza, calcio: tanti allenamenti per bambini, da praticare dentro casa, con i videotutorial degli istruttori Uisp da tutta Italia > Scopri qui tutti i link

PER MAMMA E PAPÀ

Social: come stanno i nostri bambini? Scopriamolo dalla loro voce, chiediamogli come passano le giornate, cosa gli manca, cosa faranno appena potranno uscire di nuovo e registriamo le loro risposte. Le pubblicheremo > Come partecipare

Varese: si intitola “Un dono al futuro” l’iniziativa che regala un Baby shower post partum, una sorta di festa di benvenuto – quando si potrà fare – a tutti i bambini nati a marzo 2020. Promotore dell’iniziativa è l’agenzia 23&venti > Ecco come fare

Gallarate: L’associazione Il Melograno propone alle coppie in attesa un corso-preparto online, assieme a una serie di video gratuiti con esercizi e approfondimenti sulla gravidanza. Attivo anche un servizio di consulenza e sostegno gratuito per neo-genitori, allattamento e videotutorial per letture e attività da proporre ai più piccoli > Scopri tutte le iniziative

Induno Olona: gravidanza e puerperio seguiti passo passo dalle ostetriche domiciliari di Casa Maternità, con videocorsi online, consulenze via chat e videoconferenze online per condividere gioie, dubbi e preoccupazioni nel cerchio con le altre mamme > Leggi di più

Cosa fare nel weekend: per i genitori che avessero il piacere di concedersi qualche momento per il proprio personale relax e godersi un po’ di musica ci sono una serie di proposte ai fornelli, di lettura o di escursioni online, dai trekking ai musei > Leggete qui